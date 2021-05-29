Оперштаб о новых случаях коронавирусной инфекции в Якутии

По данным оперативного штаба Якутии на 29 мая выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 60 случай;

— Мегино-Кангаласский район 7 случаев;

— Хангаласский район 5 случаев;

— Вилюйский, Нерюнгринский районы по 4 случая;

— Амгинский, Кобяйский, Момский, Нюрбинский, Оленекский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 3 случая;

— Нижнеколымский, Сунтарский районы по 2 случая;

— Алданский, Мирнинский, Оймяконский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2 702 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 115 299 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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