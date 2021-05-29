29.05.2021
10:34
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Коронавирус

Оперштаб о новых случаях коронавирусной инфекции в Якутии

По данным оперативного штаба Якутии на 29 мая выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 60 случай;
— Мегино-Кангаласский район 7 случаев;
— Хангаласский район 5 случаев;
— Вилюйский, Нерюнгринский районы по  4 случая;
— Амгинский, Кобяйский, Момский, Нюрбинский, Оленекский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 3 случая;
— Нижнеколымский, Сунтарский районы по 2 случая;
— Алданский, Мирнинский, Оймяконский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 702 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 115 299 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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