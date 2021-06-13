13.06.2021
11:56
538
Коронавирус
Оперштаб о новых случаях коронавируса в Якутии
На 13.06.2021 г. выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 60 случаев;
— Мегино-Кангаласский район 6 случаев;
— Вилюйский район 5 случаев;
— Ленский, Мирнинский, Усть-Алданский районы по 4 случая;
— Сунтарский район 3 случая;
— Верхневилюйский, Нерюнгринский, Таттинский районы по 2 случая;
— Абыйский район 1 случай.
За сутки лабораториями республики проведено 2 857 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 151 857 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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