Оперштаб о новых случаях коронавируса в Якутии

фото SakhaLife.ru. На 13.06.2021 г. выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 60 случаев;

— Мегино-Кангаласский район 6 случаев;

— Вилюйский район 5 случаев;

— Ленский, Мирнинский, Усть-Алданский районы по 4 случая;

— Сунтарский район 3 случая;

— Верхневилюйский, Нерюнгринский, Таттинский районы по 2 случая;

— Абыйский район 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 2 857 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 151 857 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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