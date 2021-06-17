Оперштаб о новых случаях коронавируса в Якутии

В Якутии на 17 июня выявлен 91 новый случай коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 57 случаев;

Мегино-Кангаласский район 6 случаев;

Амгинский район 5 случаев;

Алданский, Вилюйский районы по 4 случая;

Намский, Оймяконский районы по 3 случая;

Нерюнгринский, Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 2 случая;

Эвено-Бытантайский район 1 случай.

За все время в республике зарегистрировано 40135 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались три человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 723 человека.

За сутки лабораториями республики проведено 2846 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 157 878 тестов.