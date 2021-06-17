17.06.2021
10:30
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Коронавирус
Оперштаб о новых случаях коронавируса в Якутии
В Якутии на 17 июня выявлен 91 новый случай коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 57 случаев;
- Мегино-Кангаласский район 6 случаев;
- Амгинский район 5 случаев;
- Алданский, Вилюйский районы по 4 случая;
- Намский, Оймяконский районы по 3 случая;
- Нерюнгринский, Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы по 2 случая;
- Эвено-Бытантайский район 1 случай.
За все время в республике зарегистрировано 40135 случаев заболевания COVID-19.
За предыдущие сутки от коронавируса скончались три человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 723 человека.
За сутки лабораториями республики проведено 2846 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 157 878 тестов.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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