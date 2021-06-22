Оперштаб о новых случаях COVID-19 в Якутии

В Якутии на 22 июня выявлено 92 новых случая коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 57 случаев;

Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский, Вилюйский районы по 4 случая;

Алданский, Амгинский, Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский, Эвено-Бытантайский районы по 3 случая;

Намский, Сунтарский районы по 2 случая;

Хангаласский район – 1 случай.

За все время в республике зарегистрировано 40599 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались четыре человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 747 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 917 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 168 842 теста.