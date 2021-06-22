22.06.2021
11:50
317
Коронавирус
Оперштаб о новых случаях COVID-19 в Якутии
В Якутии на 22 июня выявлено 92 новых случая коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 57 случаев;
- Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский, Вилюйский районы по 4 случая;
- Алданский, Амгинский, Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский, Эвено-Бытантайский районы по 3 случая;
- Намский, Сунтарский районы по 2 случая;
- Хангаласский район – 1 случай.
За все время в республике зарегистрировано 40599 случаев заболевания COVID-19.
За предыдущие сутки от коронавируса скончались четыре человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 747 человек.
За сутки лабораториями республики проведено 917 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 168 842 теста.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.06.2021
73
22.06.2021
119
22.06.2021
111
22.06.2021
255
22.06.2021
126
22.06.2021
125
22.06.2021
189
22.06.2021
126
22.06.2021
986
22.06.2021
871
22.06.2021
129
22.06.2021
127
22.06.2021
607
22.06.2021
345
22.06.2021
372
22.06.2021
942
22.06.2021
616
22.06.2021
870
22.06.2021
1017
21.06.2021
1112
21.06.2021
507
21.06.2021
264
21.06.2021
490
21.06.2021
395
21.06.2021
446
21.06.2021
353
21.06.2021
1051
21.06.2021
324
21.06.2021
1737
21.06.2021
1126
21.06.2021
648
21.06.2021
700
21.06.2021
1161
21.06.2021
370
21.06.2021
361
21.06.2021
433
21.06.2021
1354
21.06.2021
1001
21.06.2021
337
21.06.2021
465
21.06.2021
791
21.06.2021
423
21.06.2021
505
21.06.2021
2250
21.06.2021
904
21.06.2021
525
21.06.2021
490
21.06.2021
421
21.06.2021
378
21.06.2021
1300
20.06.2021
1369
20.06.2021
1208
20.06.2021
489
20.06.2021
3094
20.06.2021
757
20.06.2021
639
20.06.2021
865
20.06.2021
1504
20.06.2021
725
20.06.2021
1799
20.06.2021
1007
20.06.2021
693
ТОП НОВОСТИ
16.06.2021
4255
18.06.2021
3697
16.06.2021
3487
16.06.2021
3295
20.06.2021
3109
19.06.2021
3105
19.06.2021
3001
19.06.2021
2905
17.06.2021
2653