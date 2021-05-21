Оперштаб: адреса для получения вакцины в Якутске
По поручению главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах, открытых в торговых комплексах, автовокзале, аэропортах, учреждениях культуры и образования, МФЦ, административных зданиях.
Также вакцину можно получить не только в будни, но и в выходные дни.
Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 21 мая 2021 года.
Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ:
Поликлиника № 1 города Якутска:
- ТЦ «Строительный рынок», ул. Жорницкого, 35 (выставочный зал, красное здание) 10:00-18:00.
- с. Пригородное, Дом культуры. ул. Совхозная, 27, 10:00-18:00.
- ТРК «Туймаада», ул. Орджоникидзе, 38, 3 этаж, холл, 10:00 -20:00
- Государственный академический Русский драматический театр имени А.С. Пушкина, проспект Ленина, 21, 10:00-18:00.
- ТЦ «Айсберг», ул. Лермонтова, 62/4, 5 этаж, 10:00 -20:00
Медицинский центр города Якутска:
- Управа Промышленного округа, ул.50 лет Советский Армии, 33с, 10:00-16:00.
- Управа Губинского округа, ул. Богатырева, 11, 10:00-18:00.
- Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, ул. Дзержинского, 13, 12:00 — 18:00.
- ТЦ «СТОЛИЧНЫЙ», ул.Дзержинского,72, 13:00-18:00.
- ТЦ «Улуру Молл» (магазин «Айгуль»), ул. Кальвица, 14/5, 12:00 — 18:00.
- ТЦ «Атлант», ул. Орджоникидзе, 21, 10:00 -18:00.
Республиканская клиническая больница № 3:
- Автовокзал, ул. Октябрьская, 24, 08:00-13:00.
- ПАБ «Дикая Утка», ул. Чернышевского, д.20, 12:00-17:00
- «Хозмаркет», ул. П. Алексеева, 62а, 11:30-17:00.
- ТЦ «АЛМАЗ», ул. П. Алексеева, 62д, 11:30-17:00.
Якутская городская больница № 2:
- Аэропорт Магана, с.Маган, 40 лет Победы, 1, 08:00 -15:00.
- Международный Аэропорт им. Платона Ойунского, площадь Валерия Кузьмина, 10, Зал ожидания №1 и №2, 08:00-20:00.
- ТЦ «ОПТИМИСТПРОФ», ул. Автострада, 50 лет Октября, д.1А, 10:00-19:00
- мкр-н. Марха, СОШ № 1, ул. Олега Кошевого, 39, 15:30-20:00.
- мкр-н.Марха, СОШ № 2 ул. Заводская, 8/1, 15:30 -20:00.
- Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина, ул. Можайского, 25, 09:00-19:00.
Якутская городская больница № 3:
- Государственный театр Эстрады РС(Я), пр. Ленина, 47, 08:00-20:00. «Ночь вакцинации» 21:00-07:00.
- Государственный Театр оперы и балета, проспект Ленина, 46/1, 08:00-20:00.
- МФЦ, ул. Аммосова, 18, 09:00-18:00.
- АГАТУ, ул. Сергеляхское шоссе 3 км, 3, 09:00-18:00.
- ТРК «АЗИЯ», ул. Чернышевского, д.74/8, 09:00-20:00.
- Детский сад №45 «Земляничка», ул. Автодорожная, 40/4, 07:30-09:30.
- Детский сад №51 «Кэскил», ул. Ильменская, 23, 07:30-09:30.
- Детский сад 52 «Белочка», ул. Каландаришвили, 38/6а, 07:30-09:30.
- СОШ №6, ул. Автодорожная, д.40а, 15:00-20:00.
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