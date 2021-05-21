Оперштаб: адреса для получения вакцины в Якутске

По поручению главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах, открытых в торговых комплексах, автовокзале, аэропортах, учреждениях культуры и образования, МФЦ, административных зданиях.

Также вакцину можно получить не только в будни, но и в выходные дни.

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 21 мая 2021 года.

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ:

Поликлиника № 1 города Якутска:

ТЦ «Строительный рынок», ул. Жорницкого, 35 (выставочный зал, красное здание) 10:00-18:00. с. Пригородное, Дом культуры. ул. Совхозная, 27, 10:00-18:00. ТРК «Туймаада», ул. Орджоникидзе, 38, 3 этаж, холл, 10:00 -20:00 Государственный академический Русский драматический театр имени А.С. Пушкина, проспект Ленина, 21, 10:00-18:00. ТЦ «Айсберг», ул. Лермонтова, 62/4, 5 этаж, 10:00 -20:00

Медицинский центр города Якутска:

Управа Промышленного округа, ул.50 лет Советский Армии, 33с, 10:00-16:00. Управа Губинского округа, ул. Богатырева, 11, 10:00-18:00. Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, ул. Дзержинского, 13, 12:00 — 18:00. ТЦ «СТОЛИЧНЫЙ», ул.Дзержинского,72, 13:00-18:00. ТЦ «Улуру Молл» (магазин «Айгуль»), ул. Кальвица, 14/5, 12:00 — 18:00. ТЦ «Атлант», ул. Орджоникидзе, 21, 10:00 -18:00.

Республиканская клиническая больница № 3:

Автовокзал, ул. Октябрьская, 24, 08:00-13:00. ПАБ «Дикая Утка», ул. Чернышевского, д.20, 12:00-17:00 «Хозмаркет», ул. П. Алексеева, 62а, 11:30-17:00. ТЦ «АЛМАЗ», ул. П. Алексеева, 62д, 11:30-17:00.

Якутская городская больница № 2:

Аэропорт Магана, с.Маган, 40 лет Победы, 1, 08:00 -15:00. Международный Аэропорт им. Платона Ойунского, площадь Валерия Кузьмина, 10, Зал ожидания №1 и №2, 08:00-20:00. ТЦ «ОПТИМИСТПРОФ», ул. Автострада, 50 лет Октября, д.1А, 10:00-19:00 мкр-н. Марха, СОШ № 1, ул. Олега Кошевого, 39, 15:30-20:00. мкр-н.Марха, СОШ № 2 ул. Заводская, 8/1, 15:30 -20:00. Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина, ул. Можайского, 25, 09:00-19:00.

Якутская городская больница № 3: