21.05.2021
11:57
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Коронавирус

Оперштаб: адреса для получения вакцины в Якутске

По поручению главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах, открытых в торговых комплексах, автовокзале, аэропортах, учреждениях культуры и образования, МФЦ, административных зданиях.

Также вакцину можно получить не только в будни, но и в выходные дни.

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции информирует жителей города Якутска о дополнительных адресах прививочных пунктов на 21 мая 2021 года.

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ:

Поликлиника № 1 города Якутска:

  1. ТЦ «Строительный рынок», ул. Жорницкого, 35 (выставочный зал, красное здание) 10:00-18:00.
  2. с. Пригородное, Дом культуры. ул. Совхозная, 27, 10:00-18:00.
  3. ТРК «Туймаада», ул. Орджоникидзе, 38, 3 этаж, холл, 10:00 -20:00
  4. Государственный академический Русский драматический театр имени А.С. Пушкина, проспект Ленина, 21, 10:00-18:00. 
  5. ТЦ «Айсберг», ул. Лермонтова, 62/4, 5 этаж, 10:00 -20:00

Медицинский центр города Якутска:

  1. Управа Промышленного округа, ул.50 лет Советский Армии, 33с, 10:00-16:00.
  2. Управа Губинского округа, ул. Богатырева, 11, 10:00-18:00.
  3. Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, ул. Дзержинского, 13, 12:00 — 18:00.
  4. ТЦ «СТОЛИЧНЫЙ», ул.Дзержинского,72, 13:00-18:00.
  5. ТЦ «Улуру Молл» (магазин «Айгуль»), ул. Кальвица, 14/5, 12:00 — 18:00. 
  6. ТЦ «Атлант», ул. Орджоникидзе, 21, 10:00 -18:00.

Республиканская клиническая больница № 3:

  1. Автовокзал, ул. Октябрьская, 24, 08:00-13:00.
  2. ПАБ «Дикая Утка», ул. Чернышевского, д.20, 12:00-17:00
  3. «Хозмаркет», ул. П. Алексеева, 62а, 11:30-17:00.
  4. ТЦ «АЛМАЗ», ул. П. Алексеева, 62д, 11:30-17:00.

Якутская городская больница № 2:

  1. Аэропорт Магана, с.Маган, 40 лет Победы, 1, 08:00 -15:00.
  2. Международный Аэропорт им. Платона Ойунского, площадь Валерия Кузьмина, 10, Зал ожидания №1 и №2, 08:00-20:00.
  3. ТЦ «ОПТИМИСТПРОФ», ул. Автострада, 50 лет Октября, д.1А, 10:00-19:00
  4. мкр-н. Марха, СОШ № 1, ул. Олега Кошевого, 39, 15:30-20:00.
  5. мкр-н.Марха, СОШ № 2 ул. Заводская, 8/1, 15:30 -20:00.
  6. Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина, ул. Можайского, 25, 09:00-19:00.

Якутская городская больница № 3:

  1. Государственный театр Эстрады РС(Я), пр. Ленина, 47, 08:00-20:00. «Ночь вакцинации» 21:00-07:00.
  2. Государственный Театр оперы и балета, проспект Ленина, 46/1, 08:00-20:00.
  3. МФЦ, ул. Аммосова, 18, 09:00-18:00.
  4. АГАТУ, ул. Сергеляхское шоссе 3 км, 3, 09:00-18:00.
  5. ТРК «АЗИЯ», ул. Чернышевского, д.74/8, 09:00-20:00.
  6. Детский сад №45 «Земляничка», ул. Автодорожная, 40/4, 07:30-09:30.
  7. Детский сад №51 «Кэскил», ул. Ильменская, 23, 07:30-09:30.
  8. Детский сад 52 «Белочка», ул. Каландаришвили, 38/6а, 07:30-09:30.
  9. СОШ №6, ул. Автодорожная, д.40а, 15:00-20:00.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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