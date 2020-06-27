Оперштаб: 4075 случаев COVID-19 в Якутии

За последние сутки в Якутии выявлено 62 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 51 зарегистрирован в городе Якутске. Об этом на брифинге с журналистами сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-премьер республики Ольга Балабкина.

На 27 июня общее количество случаев COVID-19 в Якутии составляет 4075, из них 3213 (78,8%) — в городе Якутске.

207 человек полностью выздоровели от коронавируса: 146 человек в Якутске, 5 в Верхневилюйском улусе, 6 в Мирнинском районе, 4 в Намском улусе, по 3 пациента выписано в Вилюйском и Таттинском улусах, по 2 пациента выписано в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском и Хангаласском районах, по 1 в Ленском, Нюрбинском и Оймяконском районах. За весь период выздоровели 3113 человек

Новые случаи зафиксированы в Верхоянском, Кобяйском, Ленском и Чурапчинском районах. Для недопущения возникновения очагов заражения, республиканский оперштаб совместно с оперштабами на местах принимает меры, учитывая районные особенности.

На особом контроле находятся промышленные районы. Из тревожной санитарно-эпидемиологической ситуации вышли Алданский и Ленский районы, в Мирнинском и Нерюнгринском районах сейчас принимаются меры оперативного воздействия.

Республика продолжает оставаться лидером по объёму проведённых тестов на COVID-19. За сутки лабораториями республики обработано 3289 тестов на коронавирус.

27 июня в Якутии:

Случаев коронавируса — 4075 (+62)

Выздоровевших — 3113 (+207)

Летальных исходов – 31 (+0)