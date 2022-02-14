Оперштаб: 1 397 новых случаев COVID-1
За последние сутки выявлено 1 397 новых случаев COVID-19.
Лечение в стационарах получают 6,6% больных, в амбулаторных условиях – 93,4%. За сутки выздоровели 2 523 человека, накануне — 3 744, сообщает Ulus.Media со ссылкой на оперштаб Якутии.
— г. Якутск – 628 случаев,
— Алданский район – 108 случаев,
— Нерюнгринский район – 103 случая,
— Мирнинский район – 54 случая,
— Амгинский район – 53 случая,
— Намский, Нюрбинский районы по 44 случая,
— Мегино-Кангаласский район – 43 случая,
— Олекминский район – 39 случаев,
— Ленский, Усть-Алданский районы по 38 случаев,
— Томпонский, Хангаласский районы по 33 случая,
— Таттинский район – 27 случаев,
— Сунтарский район – 23 случая,
— Вилюйский район – 20 случаев,
— Верхоянский, Оймяконский районы по 17 случаев,
— Жиганский район – 13 случаев,
— Горный район – 7 случаев,
— Верхневилюйский, Кобяйский районы по 5 случаев,
— Верхнеколымский район – 4 случая,
— Среднеколымский район — 1 случай.
За сутки лабораториями республики проведено 3 635 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 079 111 тестов.
За последние сутки госпитализировано 56 человек или 4,0% от общего количества выявленных случаев за сутки – 1 397 случаев. 45,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 55,0%.
Несмотря на большое количество случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции.
Первым компонентом привиты 585 933 человека (81,7% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 136 272 человека. Это 57,1% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации.
Низкий темп ревакцинации: в Нерюнгринском (46,3%), Мегино – Кангаласском (47,5%), Алданском (47,7%), Оймяконском (48,2%), Мирнинском (53,7%), Горном (55,1%) районах и г. Якутске (49,2%).
Необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
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