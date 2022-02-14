Оперштаб: 1 397 новых случаев COVID-1

За последние сутки выявлено 1 397 новых случаев COVID-19.

Лечение в стационарах получают 6,6% больных, в амбулаторных условиях – 93,4%. За сутки выздоровели 2 523 человека, накануне — 3 744, сообщает Ulus.Media со ссылкой на оперштаб Якутии.

— г. Якутск – 628 случаев,

— Алданский район – 108 случаев,

— Нерюнгринский район – 103 случая,

— Мирнинский район – 54 случая,

— Амгинский район – 53 случая,

— Намский, Нюрбинский районы по 44 случая,

— Мегино-Кангаласский район – 43 случая,

— Олекминский район – 39 случаев,

— Ленский, Усть-Алданский районы по 38 случаев,

— Томпонский, Хангаласский районы по 33 случая,

— Таттинский район – 27 случаев,

— Сунтарский район – 23 случая,

— Вилюйский район – 20 случаев,

— Верхоянский, Оймяконский районы по 17 случаев,

— Жиганский район – 13 случаев,

— Горный район – 7 случаев,

— Верхневилюйский, Кобяйский районы по 5 случаев,

— Верхнеколымский район – 4 случая,

— Среднеколымский район — 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 3 635 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 079 111 тестов.

За последние сутки госпитализировано 56 человек или 4,0% от общего количества выявленных случаев за сутки – 1 397 случаев. 45,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 55,0%.

Несмотря на большое количество случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции.

Первым компонентом привиты 585 933 человека (81,7% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 136 272 человека. Это 57,1% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации.

Низкий темп ревакцинации: в Нерюнгринском (46,3%), Мегино – Кангаласском (47,5%), Алданском (47,7%), Оймяконском (48,2%), Мирнинском (53,7%), Горном (55,1%) районах и г. Якутске (49,2%).

Необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.