Оперная дива ждёт вас…

Популярная телепрограмма «Музыкальный Якутск» приглашает сегодня, в субботу, 19 октября на встречу с молодой оперной певицей Зинаидой КОЛОДЕЗНИКОВОЙ.

Обо всем самом сокровенном, любимой работе, планах и радостях расскажет сама певица.

Включайте свои телевизоры в 20 часов на канале «Звезда». Тем более, завтра у неё сольный концерт с участием пианиста Алексея СЛЕПЦОВА. Не пропустите!