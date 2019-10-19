19.10.2019
14:16
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Культура & Образование
Оперная дива ждёт вас…
Популярная телепрограмма «Музыкальный Якутск» приглашает сегодня, в субботу, 19 октября на встречу с молодой оперной певицей Зинаидой КОЛОДЕЗНИКОВОЙ.
Обо всем самом сокровенном, любимой работе, планах и радостях расскажет сама певица.
Включайте свои телевизоры в 20 часов на канале «Звезда». Тем более, завтра у неё сольный концерт с участием пианиста Алексея СЛЕПЦОВА. Не пропустите!
Фото: Архив ТО «Сулус- Медиа»
Источник: ТО «Сулус- Медиа»
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