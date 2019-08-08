Операторы мобильной связи расширяют сети 4G в Якутии

В Республике Саха (Якутия) ведется обширная работа по расширению сети мобильной связи четвертого поколения. Это связано, в первую очередь, с увеличением населенных пунктов республики, подключенных к оптоволоконным линиям связи, поскольку именно оптика дает возможность подключения к высокоскоростным каналам связи и модернизации базовых станций мобильных операторов до стандартов 3G/4G. Как сообщает министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии, в настоящее время строительство ВОЛС ведется сразу в нескольких улусах – Горном, Верхневилюйском, Нюрбинском, Усть-Майском, Таттинском.

«Высокоскоростной мобильный интернет давно стал одной из базовых потребностей современного человека, – прокомментировал заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Евгений Макаров. – В Якутии примерно 85% людей имеют смартфоны, около 87% граждан зарегистрированы на портале госуслуг. Пользоваться цифровыми услугами в полном объеме, конечно, удобно при наличии скоростного мобильного интернета. У нас в республике практически все якутяне имеют доступ к сотовой связи, при этом в зоне охвата сетью LTE проживает порядка 65% жителей республики, 3G – 78%. Поэтому в целях устранения цифрового неравенства ведется планомерная работа по запуску сетей третьего и четвертого поколения в улусах республики, там, где есть доступ к наземным каналам связи».

Самый обширный охват территории республики у мобильной сети компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Более 98% жителей Якутии, в том числе и в отдаленных и малочисленных населенных пунктах, живут в зоне охвата сотовой связи данного оператора. В этом году «Вымпелком» анонсировал масштабное развитие собственной сотовой сети в Якутии. С начала года в 70 населенных пунктах республики, благодаря модернизации оборудования на базовых станциях, был запущен скоростной мобильный интернет 4G. В самом Якутске в 30 городских локациях были проведены работы по увеличению зоны покрытия и скорости передачи данных в сети 4G (LTE). Качество сотовой связи улучшено как в крупных селах, административных центрах, так и в населенных пунктах численностью до 1000 человек.

Всего до 2021 года «Вымпелком» планирует модернизировать чуть менее 300 базовых станций по всей республике. По данным оператора связи, темпы ввода новых диапазонов превышают плановые — в первом полугодии было реализовано уже 2/3 от плана.

Компания МТС в 2019 году модернизировала и улучшила сеть LTE в 22 населенных пунктах республики. Сетью 4G компании МегаФон в прошлом году были охвачены 44 населенных пункта. В этом году сеть 4G от МегаФон появилась еще в 10 населенных пунктах. В планах компании до конца этого года запустить 4G в городе Нюрбе.