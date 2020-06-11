Оператор летнего отдыха запускает серию вебинаров по четвергам

Республиканский оператор организации отдыха и оздоровления детей Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» начинает серию вебинаров по четвергам для работников сферы организации отдыха и оздоровления детей. Вебинары будут проходить с целью подготовки летних лагерей к новому формату работы летом 2020 года и оперативного решения актуальных вопросов.

11 июня 2020 г. в 10.00 ч. состоится первый этап серий вебинаров на тему «Детский отдых – 2020 в Республике Саха (Якутия)» с участием сотрудников Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

В программе вебинара:

— Методические рекомендации «Лето – 2020: вопросы и ответы по подготовке к детской летней оздоровительной компании»;

— Презентация лучших сетевых программ Центра «Сосновый бор».

Модераторами вебинара выступят: Яшина Ольга Анатольевна, руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки РС (Я) и Иванова Яна Николаевна, директор ГАУ ДО РС (Я) «ЦОиОД «Сосновый бор».

Место проведения: платформа ZOOM (сервис для проведения онлайн видео вебинаров и конференций высокой четкости).

Для участия необходимо зарегистрироваться и заполнить электронную форму с указанием ФИО, места работы, почты и личного мобильного телефона по ссылке: https://forms.gle/oJCohMPMfBMvWHqK9