07.04.2023
10:53
312
Происшествия
Оперативное проведение кесарева сечения спасло корову
В селе Боробул Таттинского улуса спасли корову.
В Таттинском улусе ветеринарные специалисты с. Боробул и с. Ытык-Кюель провели кесарево сечение коровы. Проведение экстренной операции спасло корову. Спасен ли теленок, неизвестно.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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