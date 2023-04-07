07.04.2023
10:53
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Происшествия

Оперативное проведение кесарева сечения спасло корову

В селе Боробул Таттинского улуса спасли корову.

В Таттинском улусе ветеринарные специалисты с. Боробул и с. Ытык-Кюель провели кесарево сечение коровы. Проведение экстренной операции спасло корову. Спасен ли теленок, неизвестно.

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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