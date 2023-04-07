Оперативное проведение кесарева сечения спасло корову

В селе Боробул Таттинского улуса спасли корову. В Таттинском улусе ветеринарные специалисты с. Боробул и с. Ытык-Кюель провели кесарево сечение коровы. Проведение экстренной операции спасло корову. Спасен ли теленок, неизвестно.

Фото: соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх