30.11.2022
20:46
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Происшествия
Оперативно устранена крупная авария в Якутске
В Якутске восстановлено водоснабжение на линии «Гимеин-Птицефабрика». В 18:35 аварийная бригада оперативно устранила порыв на поврежденном трубопроводе по ул. Сергеляхское шоссе 4 км, д. 1/1. Водолиния запущена, водоснабжение всех потребителей восстановлено, сообщает МинЖКХ.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
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