Оперативно устранена крупная авария в Якутске

В Якутске восстановлено водоснабжение на линии «Гимеин-Птицефабрика». В 18:35 аварийная бригада оперативно устранила порыв на поврежденном трубопроводе по ул. Сергеляхское шоссе 4 км, д. 1/1. Водолиния запущена, водоснабжение всех потребителей восстановлено, сообщает МинЖКХ. Авария в Якутске! Под угрозой было водоснабжение Кардиоцентра, Медцентра и РБ №1

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)

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