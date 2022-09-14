Оперативники Якутии раскрыли мошенничество жителя Приморья

Оперативники Якутии раскрыли мошенничество, жертвой которого стал местный предприниматель, сообщает тгк МВД Медиа.

Он заключил с представителем фирмы контракт на поставку 720 бутылок растительного масла. Оплатил заказ, но товар так и не получил. Поставщик перестал выходить на связь. Ущерб превысил 300 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что от имени фирмы, занимающейся реализацией сельхозпродукции, действовал ранее неоднократно судимый 20-летний житель Приморского края. Он изготовил фиктивную доверенность, подделал подпись руководителя, указав себя в качестве заместителя директора. Используя поддельный документ, открыл в банке расчётный счёт, который и указал в договоре. Именно туда потерпевший и перевёл свои деньги.

Во время проверки полицейские установили, что злоумышленник аналогичным образом похитил у московской фирмы около 190 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант содержится в СИЗО в Приморском крае за совершение грабежа.