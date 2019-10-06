Оперативники раскрыли хищение карабина «Сайга»

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району был задержан 46-летний ранее судимый безработный житель п. Чульман, причастный к хищению огнестрельного оружия.

При выяснении обстоятельств установлено, что в день происшествия подозреваемый в компании знакомых распивал спиртные напитки. В ходе застолья хозяин квартиры достал из сейфа карабин, чтобы похвастаться перед друзьями, однако обратно в сейф оружие не убрал. Когда хозяин квартиры уснул, а остальные гости разошлись, подозреваемый, воспользовавшись удобным моментом, похитил карабин и спрятал его в частном доме своих знакомых.

В настоящее время карабин изъят. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов и взрывных устройств», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сотрудники полиции напоминают владельцам огнестрельного оружия о необходимости соблюдения правил хранения охотничьего оружия и боеприпасов, а также оружия ограниченного поражения, а также напоминают, что Уголовный кодекс Российской Федерации, в соответствии со ст. 224 «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия», предполагает наказание в виде штрафа в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до одного года, либо ареста на срок до шести месяцев.