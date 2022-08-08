Оперативниками раскрыта квартирная кража

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Алданскому району установлены подозреваемые в совершении квартирной кражи.

Полицейские выяснили, что 33-летний местный житель проник в квартиру соседа через незапертую дверь. Осмотревшись, он решил похитить оконный блок, выломав его прямо из стены. Вместе со своим подельником он вытащил блок из квартиры и продал его за 1,5 тысячи рублей и бутылку самогона.

На следующий день злоумышленник вновь наведался в ту самую квартиру, откуда похитил холодильник для последующей продажи. Когда подозреваемый вытаскивал его из квартиры, уронил его и решил разобрать бытовую технику на запчасти для пункта приема цветных металлов.

Еще через день, подозреваемый решил похитить из квартиры соседа оставшуюся технику. В момент кражи мужчина уронил микроволновую печь, разозлился и выбросил её в мусорный контейнер. Водонагреватель тоже оказался нерабочим, поэтому злоумышленник извлек из него медь и сдал в пункт приема металла, выручив 1900 рублей.

Свою вину задержанные признали и раскаялись.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».