Оперативная информация по пожарам в Якутии

По информации оперативно-дежурной службы с 00.00 часов 23 апреля 2021г. до 00.00 часов 24 апреля 2021 г. пожаров и возгораний по республике не зарегистрировано.

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