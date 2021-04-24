24.04.2021
15:29
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Происшествия

Оперативная информация по пожарам в Якутии

По информации оперативно-дежурной службы с 00.00 часов 23 апреля 2021г. до 00.00 часов 24 апреля 2021 г. пожаров и возгораний по республике не зарегистрировано.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://gps-ykt.ru/operativnaya-informaciya-po-pozharam-na-23-16/
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