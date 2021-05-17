17.05.2021
09:20
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Экология

Оперативная информация о лесных пожарах на 17 мая

На территории республики принимаются меры по тушению 25 лесных пожаров.

На сегодняшний день 11 из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 149,00 га. В тушении пожаров привлечено 137 парашютистов и десантников-пожарных, 106 работников лесной охраны, 203 человек из числа местного населения, 50 единиц лесопожарной техники. 

Напомним, с 11 мая установлен пожароопасный сезон на землях лесного фонда Амгинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Сангарского, Сунтарского, Таттинского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского Чурапчинского и Якутского лесничеств.

С 17 мая устанавливается пожароопасный сезон на землях лесного фонда Алданского, Верхоянского, Жиганского, Индигирского, Колымского, Ленского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского и Томпонского лесничеств.

Минэкологии Якутии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать требования пожарной безопасности в лесу. Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. 

Фото: Пресс-служба минэкологии РС(Я)
Источник: Пресс-служба минэкологии РС(Я)
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