Оперативная информация о лесных пожарах на 17 мая

На территории республики принимаются меры по тушению 25 лесных пожаров.

На сегодняшний день 11 из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 149,00 га. В тушении пожаров привлечено 137 парашютистов и десантников-пожарных, 106 работников лесной охраны, 203 человек из числа местного населения, 50 единиц лесопожарной техники.

Напомним, с 11 мая установлен пожароопасный сезон на землях лесного фонда Амгинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Сангарского, Сунтарского, Таттинского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского Чурапчинского и Якутского лесничеств.

С 17 мая устанавливается пожароопасный сезон на землях лесного фонда Алданского, Верхоянского, Жиганского, Индигирского, Колымского, Ленского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского и Томпонского лесничеств.

Минэкологии Якутии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать требования пожарной безопасности в лесу. Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.