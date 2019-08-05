Оперативная информация о лесных пожарах на 5 августа

По оперативным данным на 5 августа в республике ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров на общей площади 1 195,00 га: из них действующих – 9, локализовано 3 пожаров.

В тушении пожаров привлечено всего 632 человек, в том числе 124 работников службы наземной охраны лесов, 250 парашютиста и десантника пожарных, 3 работника лесничества, мобилизовано 143 человек из числа местного населения, 110 сотрудников МЧС, 2 арендатора земли, задействовано 45 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 89 зарегистрированных термоточек. Общая площадь лесных пожаров составляет 918 501,00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.