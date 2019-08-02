Оперативная информация о лесных пожарах на 2 августа

По оперативным данным на 2 августа в республике ведутся работы по тушению 17 лесных пожаров на общей площади 1 411,00 га: из них действующих – 14, локализовано 3 пожаров.

В тушении пожаров привлечено всего 728 человек, в том числе 137 работников службы наземной охраны лесов, 310 парашютиста и десантника пожарных, 11 работников лесничества, мобилизовано 270 человек из числа местного населения, задействовано 57 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 106 зарегистрированных термоточек. Общая площадь лесных пожаров составляет 1 214 549,00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.