Оперативная группа МЧС вылетела в Ленский район

Сегодня для контроля прохождения весеннего половодья первая оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) убыла в Ленский район, ее возглавил начальник Главного управления Павел Гарин.

В состав оперативной группы вошли сотрудники аппарата Главного управления, спасатели Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра ДВРПСО МЧС России, представители Ленского бассейнового водного управления Министерства природных ресурсов РФ, Якутского управления Гидрометеослужбы, а также специалисты по взрывным работам (ООО «БВК-Удача Плюс»).

В основные цели представителей чрезвычайного ведомства входит координация действий органов управления, сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС республики в зонах возможного возникновения ЧС обусловленных весенним половодьем, проведения первоочередных противопаводковых и эвакуационных мероприятий, ликвидации возможных ледовых заторов на реках республики, минимизации последствий стихийных бедствий, а также оказания методической помощи главам муниципальных образований в организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения республики в период весеннего половодья.

– Главная задача для всего личного состава Главного управления и оперативно подчиненных подразделений – не допущение гибели людей в период прохождения на водных объектах республики весеннего половодья, – отметил Павел Гарин.

Добавим, что по состоянию на 07:00 (ирк) 5 мая на территории Иркутской области паводковая обстановка стабильная, уровни воды на реках ниже критических отметок. Нижняя кромка льда на реке Лена находится в 5 км ниже по течению н.п. Верхнемарково (в 149 км ниже по течению г. Усть-Кут), динамика за сутки — 46 км; верхняя кромка льда — в районе н.п. Турука (в 23 км выше по течению г. Усть-Кут). На протяжении 891 км отмечается открытая вода (от истока р. Лена до н.п. Турука), на протяжении 172 км отмечается, ледоход до 90%, остаточные забереги.