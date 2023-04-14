Операция «Рецидив» полиции Якутии

На территории республики проведена оперативно-профилактическая операция «Рецидив»

Мероприятия проводятся с целью предупреждения повторных преступлений со стороны лиц, имеющих неснятую судимость и отдельных граждан, состоящих на учетах в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной инспекции.

В рамках операции проверены 4447 лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел.

Всего выявлены 76 административных правонарушений, в том числе 56 нарушений связанных с несоблюдением ограничений и невыполнением обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, предусмотренных ст. 19.24 КоАП РФ.





