Операционные результаты АЛРОСА за 4 квартал и 12 месяцев 2021 года

АЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает, что объем добычи алмазов в 2021 г. составил 32,4 млн карат, продажи – 45,5 млн карат. Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции составила $4,2 млрд.

Основные операционные показатели за 4 квартал и 12 месяцев 2021 года:

Добыча руды и песков: 4 кв. – 7,4 млн т, -19% кв/кв за счет сезонного прекращения работ на россыпных месторождениях Мирнинского ГОКа, а также снижения добычи руды на В.Мунском м/р в связи с перераспределением работ на вскрышу. Рост на 33% г/г обусловлен запуском производства на трубках Заря и Зарница. За 12М показатель вырос на 12% до 33,5 млн т за счет возобновления горных работ и постепенного выхода подземного рудника Удачный на проектную мощность.

Обработка руды и песков: 4 кв. – 6,4 млн т, -44% кв/кв за счет сезонного прекращения обработки песков с россыпных месторождений Алмазов Анабара. Рост на 31% г/г обусловлен низкой базой 2020 г. (остановка ОФ №1 Севералмаза и ОФ №14 Айхальского ГОКа на планово-предупредительный ремонт). Показатель за 12М – 30,9 млн т (+4%).

Добыча алмазов: 4 кв. – 9,1 млн кт, +4% кв/кв. Рост на 29% г/г обусловлен увеличением объемов обработки руды (Севералмаз и Айхал) и ростом содержания алмазов на Интернациональном. Показатель за 12М – 32,4 млн кт, рост на 8% в основном обусловлен ростом добычи алмазов на В.Мунском м/р и месторождениях Нюрбинского ГОКа.

Содержание алмазов: в 4 кв. – 1,43 кт/т, сезонный рост на 87% кв/кв (-1% г/г) – остановка добычи на россыпях. Показатель за 12М: +4% до 1,05 кт/т – снижена доля обработки песков Алмазов Анабара.

Продажи алмазов: 4 кв. – 9,4 млн кт (+3% кв/кв), т. ч. 0,5 млн кт алмазов, приобретенных в рамках аукциона Гохрана в 3 кв. 2021 г. Факторы снижения на 45% г/г: высокая база 4 кв. 2020 г. (продажи в 4 кв. 2020 г. – 17,0 млн кт, в т. ч. 9,9 млн кт из запасов) и минимальный уровень доступных для продажи запасов алмазов с середины 2021 года. За 12М продажи алмазов выросли в 1,4 раза до 45,5 млн кт, в т.ч. 1,4 млн кт, приобретенных на аукционах Гохрана, и 11,7 млн кт из ранее накопленных запасов. Доля алмазов ювелирного качества в общих продажах составила 67% (в 2019 г. – 72%, в 2018 г. – 69%).

Запасы алмазов на конец 4 кв.: 8,8 млн кт (+0,2 млн кт кв/кв). Запасы руды и песков сезонно выросли до 11,8 млн т (+0,8 млн т кв/кв, +15% г/г).

Выручка на карат алмазов ювелирного качества в 4 кв. составила $124/кт, -9% кв/кв за счет изменения структуры продаж, в т.ч. связанного с перепродажей мелкоразмерного сырья, приобретенного в рамках аукционов Гохрана. Рост на 36% г/г обусловлен ростом индекса цен на 32% г/г. За 12М выручка на карат составила $128/кт, увеличившись на 17% г/г, за счет роста индекса цен и изменения структуры продаж.

Средневзвешенный индекс цен в 4 кв. вырос на 6% кв/кв (+32% г/г). За 12М 2021 г. (декабрь к декабрю) индекс цен вырос на 33%, на 6% превысив уровень конца 2018 г., среднее изменение индекса в 2021 г. составило +12,5% г/г.

Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 4 кв. составила $895 млн (-5% кв/кв и -27% г/г), в т. ч. продажи алмазов – $844 млн, бриллиантов – $51 млн. Динамика кв/кв и г/г объясняется эффектом высокой базы прошлого года, когда большая часть продаж была реализована из запасов, а также смещением декабрьской торговой сессии на конец месяца, из-за чего часть ее перешла на январь. За 12М показатель вырос на 49% до $4 169 млн, в т. ч. продажи алмазов — $3 977 млн, бриллиантов — $192 млн.

Обзор алмазно-бриллиантового рынка

Потребительские настроения в 4 кв. 2021 г. оставались высокими во время праздничного сезона. Предварительные данные продаж в США свидетельствуют о самом успешном рождественском периоде за последние несколько лет. Согласно данным Mastercard SpendingPulse продажи ювелирных изделий в США выросли на 32% г/г за период с 1 ноября по 24 декабря.

Сильные продажи ювелирных изделий поддержали спрос на бриллианты. Цены на них укрепились в ноябре-декабре на фоне стабильных заказов в США.

Спрос на алмазное сырье превышает предложение. Огранщики в Индии нарастили производство после завершения фестиваля Дивали, чтобы подготовиться к периоду восполнения запасов ювелирными компаниями в 1 квартале 2022 г., необходимого после рождественских продаж. Снижение предложения алмазов с середины 2021 года связано с достижением минимальных значений стоков и ограничением мощностей производителей (среднесрочная добыча оценивается на уровне 110-120 млн карат против 140-150 млн карат до периода пандемии), что на фоне высокого спроса на ювелирную продукцию способствует положительной ценовой динамике.

Здесь и далее данные по производству, реализации, ценам и запасам за 4 кв. и 12 мес. 2021 г. являются предварительными и могут быть уточнены. Данные по состоянию алмазно-бриллиантового рынка являются оценкой Компании.