Операция «Должник» — на дорогах Нерюнгри

На днях, 11 июня, в Нерюнгри судебными приставами-исполнителями Нерюнгринского РОСП совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому району проведена очередная оперативно-профилактическая операция «Должник».

В ходе операции осуществлена проверка 20 автотранспортных средств. Трое автолюбителей на месте произвели оплату своих долгов.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам о своевременной уплате задолженностей по административным штрафам, налогам и сборам.

Посредством онлайн-сервиса Службы «Банк данных исполнительных производств» и мобильного приложения «ФССП» (для ОС Android и ОС iOS) найти информацию о себе на предмет наличия задолженности стало проще: достаточно ввести фамилию, имя и отчество.

Оплатить задолженность можно при помощи «Банка данных исполнительных производств», мобильного приложения «ФССП», а также по реквизитам в банках.