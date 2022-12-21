Опера «Ньургун Боотор»: Олонхо о борьбе за душу

Для петербургской публики, избалованной оперными новинками, стала ярким событием премьера оперы «Ньургун Боотур», которую показал Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона 2 декабря на сцене Мариинского театра.

Опера «Ньургун Боотур», написанная композиторами Марком Жирковым и Генрихом Литинским на сюжет Дмитирия Сивцева (Суорун Омоллоона), появилась на свет в 1947 году. Нынешняя премьера – уже шестое воплощение оперы на сцене. Во главе творческого коллектива по реализации масштабной постановки – Андрей Саввич Борисов, хорошо известный в Петербурге знаменитый драматический режиссер, руководитель Театра олонхо. Новую музыкальную редакцию сделал московский композитор Руслан Мурсякаев, за дирижерский пульт встал тоже москвич Константин Хватынец. Оформили спектакль художники Михаил Егоров и Сардаана Федорова.

Хотя на счету Борисова-режиссера не только драматические, но и оперные постановки, «Ньургун Боотур» — случай особый. Либретто Дмитрия Сивцева написано по мотивам олонхо Платона Ойунского.

Олонхо – древний эпос народа Саха – сакральные сказания, знакомые якутам с детства. Глубокие национальные традиции воспроизведения текстов олонхо прекрасно сочетаются с понятными каждому вопросами происхождения жизни, защитой родной земли, моральными законами. Не случайно ЮНЕСКО включило олонхо в список нематериального наследия человечества. Сюжет оперы «Ньургун Боотур», действие которой проходит на трех уровнях мироздания и полнится многими перипетиями, выстроен логично и понятно даже тем, кто не знаком с якутским эпосом. Динамичный ход событий создает особую атмосферу, захватывает зрительный зал.

Вокальное решение оперы «Ньургун Боотур» можно назвать одновременно традиционным и новаторским, поскольку здесь соединились манера европейского оперного исполнительства и мастерство звукоизвлечения горлового призвука кылысах, характерное для исполнителей эпоса Олонхо. Петербуржцы услышали лучшие голоса труппы. В партии заглавного героя выступил статный красавец баритон Александр Емельянов, прошедший стажировку в Академии молодых певцов Мариинского театра. Артист не только уверенно спел партию, но убедительно создал образ богатыря Верхнего мира, победившего темное царство Нижнего мира и его владыку Уот Усутаакы (бас Егор Колодезников) с сестрой-помощницей Кыыс Кыскыйдаан (сопрано Ангелина Дьяконова). Подвигу Ньургуна Боотура обязаны освобождением от злых чар и счастливым воссоединением молодые герои – красавица Туйаарыма Куо (меццо-сопрано Екатерина Корякина) и богатырь Среднего мира Юрюн Уолан (тенор Николай Попов).



Интересным выразительным средством в опере стала хореография Екатерины Тайшиной, руководительницы балетной труппы театра. Кордебалеты светлых и черных птиц противопоставлены и в пластике, и во внешнем облике благодаря выразительным костюмам художницы Сардааны Федоровой. Крылья журавлей стерхов сделаны из серебристых шнурочков с бриллиантиками. Такая легкая конструкция помогает создать иллюзию воздушного полета, подчеркивают мягкую, грациозную пластику. Этот женский кордебалет то изображает «настоящих» стерхов, то превращается в девушек, то становится олицетворением любви, доброго начала. Черные вороны, у которых по одному крылу, где каждое перо – как острый кинжал, напротив, страшны и агрессивны, их пластика жестка и полна угрозы. Эти птицы – символы зла и смерти.

Петербуржцев поразил не только художественный масштаб увиденного, но и численный состав исполнителей. Кроме артистов оперной и балетной труппы, оркестра Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона в спектакле были заняты артисты и музыканты Театра олонхо, ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии», хор Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Г. М. Кривошапко. Сцену Мариинки-2 (а это одна из самых больших сцен среди музыкальных театров мира) заполнили почти две сотни исполнителей! Впечатляющее зрелище! Впрочем, лучшим итогом стал заполненный до отказа зрительный зал на две тысячи мест.

Опера «Ньургун Боотур» вызвала интерес не только своими музыкальными и зрелищными достоинствами, но и глубокой философской темой. Богатырь Верхнего мираНьургун Боотур не ограничивается освобождением из плена своих соратников, воскрешая их из мертвых. Он борется за похищенную душу девушки Туйаарыма Куо и не прекращает сражаться, пока не одержит победу. Ведь без души даже жизнь не имеет смысла. Очень актуальный вывод, к которому приходим благодаря древнему олонхо.