Опекуны детей-сирот Якутска соберутся на семинар

Впервые опекуны детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соберутся на семинаре «Практические вопросы опеки над детьми».

— В городском округе Якутска на конец 2019 года под опекой у нас находится 929 детей, в приёмных семьях воспитываются 85 детей-сирот и в госучреждениях находится 192 ребёнка. Наши опекуны в большинстве своём люди ответственные, активные, они наши помощники, — отмечает начальник отдела опеки и попечительства Окружной администрации города Якутска Оксана Максимова.

Система опеки над детьми (есть еще опека над ограниченно дееспособными взрослыми) налажена достаточно чётко: дважды в год комиссия проверяет условия проживания ребёнка, опекун ежегодно обязан проверить здоровье своего подопечного на специально организованном для данной категории детей медосмотре, отчитаться по расходам средств, выделенных на содержание опекаемого. Но система регулярно в чём-то упрощается (например, в плане отчётности – раньше надо было приносить квитанции с покупок продуктов) или наоборот ужесточается. Венцом опекунского марафона в сопровождении своего подопечного выступает обеспечение его жильём. Федеральная власть с недавних пор, по сути дела, ухудшила механизм обеспечения жильём подопечных: теперь нельзя целиком строить дом только для сирот, надо им выделять не более 25% помещений в новостройке.

Работники отдела опеки администрации города Якутска на предстоящем семинаре планируют известить опекунов о новых изменениях в сфере санаторного оздоровления детей, рассмотреть спорные моменты опеки над детьми. Организаторы предлагают опекунам на встрече поделиться своим опытом воспитания подопечных детей, высказать пожелания по работе отдела опеки.

Семинар состоится 19 февраля (среда) с 15 до 17 часов в Малом зале мэрии: г. Якутск, проспект Ленина, 15, Малый зал.

Справки по тел.: 40-88-32.