28.04.2022
18:47
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Природа
Опасный медведь замечен на дороге Вилюй
На ФАД Вилюй между сёлами Шея и Кутана Сунтарского улуса был замечен медведь, поедающий останки домашнего животного Местных жителей и охотников просят быть осторожными, сообщает тгк Охота и рыбалка в Якутии
Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии
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