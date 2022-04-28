Опасный медведь замечен на дороге Вилюй

На ФАД Вилюй между сёлами Шея и Кутана Сунтарского улуса был замечен медведь, поедающий останки домашнего животного Местных жителей и охотников просят быть осторожными, сообщает тгк Охота и рыбалка в Якутии

Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии

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