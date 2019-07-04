Опасные детские площадки обнаружены в Якутске

В Якутии третий год реализуется партийный проект «Единой России» «Народный контроль». Проект стал эффективной площадкой по консолидации усилий власти, общественности, бизнеса для улучшения жизни граждан. С марта этого года региональным координатором проекта стала народный депутат, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Арктик Капитал» Нюргуяна ЗАХАРОВА.

Параллельно во всех регионах России ведется мониторинг состояния детских площадок. За июнь активисты проекта обошли 12 дворов Якутска. Первый выезд организовали в Октябрьский округ.

Проверили пять площадок на улице Каландаришвили – возле домов №№38/2, 40/4, 40/5, 38/4, 38/5. В ходе осмотра выявлены нарушения: отсутствие ограждений, покрытия, не забитые гвозди, перевернутые и торчащие из земли металлические конструкции, брошенные куски бетона, сухие ветки деревьев, бутылки, сломанные ступени на горках, отсутствие фундаментов, предотвращающих расшатывание и падение конструкций, предназначенных для активного использования детьми (горки, качели). Все это представляет потенциальную опасность для детей.

Часть площадок нуждается в освещении. На Каландрашвили 38/5 территория не огорожена, машины припаркованы непосредственно между игровыми конструкциями.

Результаты осмотра были предоставлены главе города Сардане АВКСЕНТЬЕВОЙ. Руководитель управы Октябрьского округа Лилия ВОРОБЬЕВА заметила, что у дома Каландаришвили, 38/5 нынче запланирован ремонт, работы будут завершены до августа. По адресу Каландаришвили, 40/5 будет проведена работа с подрядчиком. Он некачественно установил горку, должен исправить нарушения. По Каландаришвили, 40/4 будут демонтированы старые объекты и построена новая площадка с двумя зонами (игровая и зона отдыха). По Каландаришвили, 38/4 также старые объекты будут демонтированы и установлен новый объект. У дома 38/5 выделят отдельно парковку и отдельно детскую площадку.

«В ходе осмотра к нам подходили жители района и говорили, что на детских площадках распивают алкогольные напитки. Дети на них не играют. Указали на то, что в непосредственной близости работают три точки круглосуточной продажи алкоголя», — отметили члены команды «Народного контроля». Активистом «Народного контроля», заместителем председателя регионального совета сторонников Партии «Единая Россия» Василиной ЛУКИНОЙ предложено установить дополнительные штрафные санкции для лиц, распивающих алкогольные напитки на территории детских площадок.

Во втором выезде приняли участие народный депутат Иван ДАНИЛОВ и представители народного депутата Александра СЛОИКА. Были осмотрены следующие площадки: ул. Дзержинского, 40/1, 36, ул. Кальвица, 5/2, 9/2, ул. Пионерская, 20, ул. Курашова, 29, ул. Можайского, 13/4. Здесь обнаружены аналогичные нарушения.

Один из проблемных вопросов – отсутствие в городе отсутствует порядка передачи построенных площадок организациям для последующей эксплуатации. К примеру, площадка по Можайского, 13/4, построенная Иваном Даниловым, до сих пор не передана никому на эксплуатацию.

По итогам встречи «Народному контролю» предложено внести предложения по разработке такого порядка. Глава города Сардана Авксентьева отметила важность проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия», ведь «дети – самое дорогое, что у нас есть».