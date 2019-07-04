АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
17
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.50
 71.60
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.07.2019, 13:00
Якутия
Фотофакт
«Ноу-хау» на трассе Лена
04.07.2019, 12:56
Якутск
Фотофакт
Чудо-разметка от Чудо-мэра
04.07.2019, 12:50
Спорт
Определились первые чемпионы Спортивных игр Якутии
04.07.2019, 12:39
Якутск
На «Ысыах Туймаады-2019» было потрачено более 41 млн рублей
04.07.2019, 12:28
Судебная хроника
Суд расторг брак якутянки с иностранцем
04.07.2019, 12:16
Политика
Позитив
Юным футболистам подарили мячи
04.07.2019, 12:04
Якутия
Якутский кумыс достоин стать региональным брендом
04.07.2019, 11:51
Происшествия
Уличное ограбление совершено в столице
04.07.2019, 11:44
Культура & Образование
Сенсация
Итальянский цирк «Слоны и тигры» приедет в Якутск!!!
04.07.2019, 11:38
Общество
Опасные детские площадки обнаружены в Якутске
04.07.2019, 11:27
Якутск
Ежегодная ярмарка цветов пройдет в Якутске
04.07.2019, 11:14
Происшествия
За счет наивного якутянина мошенник разбогател на 156 тысяч
04.07.2019, 11:02
Якутия
Арт-площадка: маленький шаг к большой мечте
04.07.2019, 10:50
Происшествия
Пожар на ул. Можайского
04.07.2019, 10:50
Судебная хроника
В Якутии чиновник получил 7,5 лет строгача за взятку
04.07.2019, 10:39
Спорт
Резонанс
ЧП на Играх народов Якутии: участие волейболисток в соревнованиях под вопросом
04.07.2019, 10:26
Происшествия
12 лесных пожаров тушат в Якутии
04.07.2019, 10:15
Судебная хроника
Житель Якутии убил отца поленом
04.07.2019, 10:03
Якутия
Обстановка на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях
04.07.2019, 9:52
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело о подлоге официальных документов
04.07.2019, 9:37
Финансы
Назначен заместитель председателя правления «Россельхозбанка»
04.07.2019, 9:24
Спорт
Это футбол! Сенсации и драмы, потери и открытия турнира
04.07.2019, 9:12
Якутия
Айсен Николаев поздравляет с открытием VII Спортивных игр народов Якутии
04.07.2019, 9:00
Происшествия
Грабители сняли с жителя Якутска куртку и брюки
04.07.2019, 0:07
Общество
Сегодня день рождения зампреда правительства, депутата и артистки
04.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, четверг 4 июля 2019
03.07.2019, 22:30
Якутия
Айсен Николаев встретился с лидером коренных малочисленных народов
03.07.2019, 21:24
Сахалыы
Быйыл үөрэххэ туттарсааччылар болҕомтолоругар
03.07.2019, 20:50
Культура & Образование
Анонс
Учи английский легко и весело: Летний городской лагерь «БЕРЁЗКА» ведёт набор детей
03.07.2019, 19:21
Политика
Избран новый президент СВФУ
03.07.2019, 19:07
Общество
Глава Якутии поздравляет Евгению Михайлову
03.07.2019, 18:54
Экономика
Уникальная, сверхпроходимая лодка для труднодоступных мест
03.07.2019, 18:19
Происшествия
Экстра
Разбушевавшегося депутата задержали во время Ысыаха
03.07.2019, 18:00
Якутия
В Якутии стартует Гражданский Форум-2019
03.07.2019, 17:50
Экология
В озера Вилюйского улуса выпустили 150 тысяч мальков пеляди
03.07.2019, 17:42
Якутия
Айсен Николаев встретился с представителями издательства «Молодая гвардия»
03.07.2019, 17:30
Происшествия
В Хангаласском улусе изъяли 9 единиц огнестрельного оружия
03.07.2019, 17:19
Судебная хроника
В Эвено-Бытантайском районе оштрафовано управление ветеринарии
03.07.2019, 17:13
Происшествия
Пожаром уничтожены две линии электропередач в Мирнинском районе
03.07.2019, 17:10
Спорт
Якутянка стала бронзовым призером первенства Европы по дзюдо
03.07.2019, 16:53
Спорт
Во время открытия VII Спортивных игр в Амге перекроют улицы
03.07.2019, 16:43
Происшествия
Неосторожность водителей дважды стала причиной отключений электроэнергии в Якутии
03.07.2019, 16:37
Культура & Образование
«Ага» – фильм с претензией на кинопритчу
03.07.2019, 16:10
Погода
Прогноз на завтра
03.07.2019, 15:56
Спорт
25 команд прошли аккредитацию на Игры народов Якутии в Амге
03.07.2019, 15:43
Происшествия
Трое больных туберкулезом принудительно госпитализированы в Нюрбинском районе
03.07.2019, 15:30
Происшествия
Фотофакт
Массовое ДТП на перекрестке Лермонтова — Кирова
03.07.2019, 15:18
Происшествия
Фотофакт
10-метровый крест на трассе Тында-Соловьевск
03.07.2019, 15:10
Культура & Образование
Почти полмиллиарда рублей выделят власти Якутии на кино
03.07.2019, 14:53
Экономика
В Якутске может появиться свой асфальтобетонный завод
03.07.2019, 14:43
Происшествия
Видео
Неизвестный автомобилист едет задним ходом по оживленной дороге
03.07.2019, 14:38
Происшествия
Жителя Якутска задержали с поличным
03.07.2019, 14:25
Происшествия
Все пострадавшие в ходе волейбольного матча в Амге отпущены домой
03.07.2019, 14:11
Экология
В Якутии локализовано два лесных пожара, тушат еще тринадцать
03.07.2019, 13:00
Якутия
Узкие места на трассе «Колыма» расширят
03.07.2019, 12:49
Происшествия
В Якутске парень украл велосипед, чтобы доехать до дома
03.07.2019, 12:38
Якутия
Промежуточные итоги нацпроектов: Айсен Николаев принял участие в заседании президиума
03.07.2019, 12:27
Происшествия
В Якутии организация незаконно добыла бурый уголь на сумму более 62 млн рублей
03.07.2019, 12:14
Экономика
Представитель «Саханефтегазсбыта» — участник всероссийской конференции
03.07.2019, 12:01
Якутия
Резонанс
Пострадавшим во время спортивных игр в Амге оказана медицинская помощь
03.07.2019, 11:49
Происшествия
Мать-одиночка стала жертвой мобильных мошенников
03.07.2019, 11:36
Общество
Некролог
«Единая Россия» выражает глубокие соболезнования
03.07.2019, 11:24
Культура & Образование
Будь креативным — поступай в АГИКИ!
03.07.2019, 11:11
Происшествия
Фотофакт
Экстра
ЧП на Спортивных играх народов Якутии
03.07.2019, 10:58
Политика
Житель Якутии предлагает лечить детей кумысом
03.07.2019, 10:46
Якутия
Правительство Якутии помогает пострадавшим от наводнения иркутянам
03.07.2019, 10:34
Происшествия
Росгвардейцы изъяли огнестрельные оружия у жителей Якутии
03.07.2019, 10:20
Экономика
Автодорога к складам нефтепродуктов Якутии включена в протокол Стратегии развития ЯТЛУ
03.07.2019, 10:07
Общество
Некролог
«Сахатранснефтегаз» соболезнует
03.07.2019, 9:55
Происшествия
В Якутске произошел пожар в кафе-баре
03.07.2019, 9:42
Экономика
Акция СК «Стерх» 07х07х70: Спешите поймать удачу за хвост!
03.07.2019, 9:30
Происшествия
Жительница Якутска поверила «подруге»
Общество
4 июля 2019, 11:38
171

Опасные детские площадки обнаружены в Якутске

В Якутии третий год реализуется партийный проект «Единой России» «Народный контроль». Проект стал эффективной площадкой по консолидации усилий власти, общественности, бизнеса для улучшения жизни граждан. С марта этого года региональным координатором проекта стала народный депутат, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Арктик Капитал» Нюргуяна ЗАХАРОВА.

Параллельно во всех регионах России ведется мониторинг состояния детских площадок. За июнь активисты проекта обошли 12 дворов Якутска. Первый выезд организовали в Октябрьский округ.

Проверили пять площадок на улице Каландаришвили – возле домов №№38/2, 40/4, 40/5, 38/4, 38/5. В ходе осмотра выявлены нарушения: отсутствие ограждений, покрытия, не забитые гвозди, перевернутые и торчащие из земли металлические конструкции, брошенные куски бетона, сухие ветки деревьев, бутылки, сломанные ступени на горках, отсутствие фундаментов, предотвращающих расшатывание и падение конструкций, предназначенных для активного использования детьми (горки, качели). Все это представляет потенциальную опасность для детей.

Часть площадок нуждается в освещении. На Каландрашвили 38/5 территория не огорожена, машины припаркованы непосредственно между игровыми конструкциями.

Результаты осмотра были предоставлены главе города Сардане АВКСЕНТЬЕВОЙ. Руководитель управы Октябрьского округа Лилия ВОРОБЬЕВА заметила, что у дома Каландаришвили, 38/5 нынче запланирован ремонт, работы будут завершены до августа. По адресу Каландаришвили, 40/5 будет проведена работа с подрядчиком. Он некачественно установил горку, должен исправить нарушения. По Каландаришвили, 40/4 будут демонтированы старые объекты и построена новая площадка с двумя зонами (игровая и зона отдыха). По Каландаришвили, 38/4 также старые объекты будут демонтированы и установлен новый объект. У дома 38/5 выделят отдельно парковку и отдельно детскую площадку.

«В ходе осмотра к нам подходили жители района и говорили, что на детских площадках распивают алкогольные напитки. Дети на них не играют. Указали на то, что в непосредственной близости работают три точки круглосуточной продажи алкоголя», — отметили члены команды «Народного контроля». Активистом «Народного контроля», заместителем председателя регионального совета сторонников Партии «Единая Россия» Василиной ЛУКИНОЙ предложено установить дополнительные штрафные санкции для лиц, распивающих алкогольные напитки на территории детских площадок.

Во втором выезде приняли участие народный депутат Иван ДАНИЛОВ и представители народного депутата Александра СЛОИКА. Были осмотрены следующие площадки: ул. Дзержинского, 40/1, 36, ул. Кальвица, 5/2, 9/2, ул. Пионерская, 20, ул. Курашова, 29, ул. Можайского, 13/4. Здесь обнаружены аналогичные нарушения.

Один из проблемных вопросов – отсутствие в городе отсутствует порядка передачи построенных площадок организациям для последующей эксплуатации. К примеру, площадка по Можайского, 13/4, построенная Иваном Даниловым, до сих пор не передана никому на эксплуатацию.

По итогам встречи «Народному контролю» предложено внести предложения по разработке такого порядка. Глава города Сардана Авксентьева отметила важность проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия», ведь «дети – самое дорогое, что у нас есть».

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.06.2019, 18:17
Общество
Фотофакт
Первые лица Якутии со своими половинками
01.07.2019, 17:48
Происшествия
Фотографии смертельного ДТП в Якутии
03.07.2019, 8:42
Политика
Эксклюзив
Удастся ли избежать деконсолидации общества в Якутске?
02.07.2019, 16:30
Общество
Фотофакт
В Якутске закончился митинг на 1000 человек
03.07.2019, 9:11
Погода
Аномальные ливни прогнозируют в Якутии
01.07.2019, 17:44
Общество
Мэрия санкционировала митинг с целью изменения меры пресечения Георгию Карамзину
29.06.2019, 12:56
Якутск
Фотофакт
Умывальники на ысыахе Туймаады… без воды и слива
02.07.2019, 11:06
Судебная хроника
В Якутии вынесен приговор директору авиакомпании
29.06.2019, 22:10
Происшествия
Фотофакт
В Якутске произошло сильное ДТП
29.06.2019, 21:07
Спорт
Первый день Игр Дыгына
03.07.2019, 0:19
Светская хроника
Эксклюзив
VIP: Национальный костюм
02.07.2019, 16:15
Погода
Что обещают синоптики?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Якутск
04.07.2019

Чудо-разметка от Чудо-мэра

Якутск
04.07.2019

На «Ысыах Туймаады-2019» было потрачено более 41 млн рублей

Сенсация
Культура & Образование
04.07.2019

Итальянский цирк «Слоны и тигры» приедет в Якутск!!!

Резонанс
Спорт
04.07.2019

ЧП на Играх народов Якутии: участие волейболисток в соревнованиях под вопросом

Судебная хроника
04.07.2019

Житель Якутии убил отца поленом

Якутия
04.07.2019

Обстановка на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях

Сахалыы
03.07.2019

Быйыл үөрэххэ туттарсааччылар болҕомтолоругар

Анонс
Культура & Образование
03.07.2019

Учи английский легко и весело: Летний городской лагерь «БЕРЁЗКА» ведёт набор детей