Опасные якутские гадания на Танха

Фото сайта Якутского колледжа культуры и искусства.

С 13 по 19 января в Якутии традиционно проходит период гаданий — Танха. По старым поверьям якутов, именно в этот период завеса между богом судьбы и человеческим миром становится настолько тонкой, что люди обретают способность видеть будущее. Кандидат исторических наук, доцент исторического факультета СВФУ Капитолина Яковлева рассказала ЯСИА о малоизвестных якутских гаданиях. Многие из них считаются опасными, а некоторые уже давно не практикуются.

Гадание с коновязью

Человек приделывает к своей обуви импровизированные шпоры из двух шил. Затем выходит из порога юрты спиной вперёд и подходит к старой коновязи — сэргэ. Заводя руки назад, он крепко обхватывает коновязь и стоит так, пока столб не начнет двигаться. В момент, когда сэргэ начинает биться, гадающий должен удержать его. Если ему это не удалось, то его ждет смерть, а если получится укротить, то коновязь расскажет о его будущем.

Гадание на жернове

Для предсказания приглашается специальный человек, который в течение трёх дней живёт у желающих погадать людей и притворяется серьёзно больным. В последний день он якобы «умирает». С него снимают нательный крестик, нож, перстень и кладут под порог входной двери. Весь свет в балагане выключают, оставляя гореть только комелек. Затем каждый член семьи по очереди подходит к жерновам и начинает крутить против хода солнца. Между кругами жерновов засовывают нож, чтобы он крутился легче, а на верхний круг прикрепляют иглу, которая при вращении слегка скребет нижний круг. «Мертвый» человек слушает скрежет кругов и иглы и интерпретирует судьбу каждого вращающего жернова.

Гадание на трехногом столе

Это гадание мог проводить только человек в возрасте, проживший полную жизнь. Берётся старинный якутский трехногий стол, сделанный без единого гвоздя, который греют при огне комелька и натирают сливочным маслом. Старейшина просит стол предсказать судьбу собравшихся. Если просьба услышана, то стол начинает передвигаться по балагану. К сожалению, на сегодня не сохранились все подробности гадания, но в народе говорят, что иногда стол настолько быстро бегал, что его было сложно остановить. Также сохранилась информация, что если при передвижении у стола сломается одна нога, то кто-то из собравшихся умрет. Если загонит человека в угол, его тоже ждет смерть.

Гадание на свежей могиле

Человек приходит к свежей могиле и сидит на лошади. Если ему удается укротить животное, то мертвый человек начинает рассказывать о том, что хотел узнать гадающий. На сегодня нет точной информации о том, как именно проводился этот метод предсказания, но они упоминаются в работах ученых, которые изучали якутские гадания.

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