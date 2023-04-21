Опасности коридора затмений 2023: как их избежать с пользой для себя?
20 апреля солнечным затмением открылся кармический коридор до 5 мая, когда его завершит лунное затмение. Коридор затмений весны 2023 года станет настоящим периодом испытаний для всего человечества и для каждого отдельного человека. При этом если правильно подготовиться и прожить это время, есть шанс «запустить» позитивную трансформацию, которая в будущем принесет удачу в жизни.
Коридор затмений — не единственное знаковое астрологическое событие весны 2023 года. В апреле-мае 2023 года кармический коридор совпадет с еще двумя сложными для проживания явлениями — Меркурий перейдет в ретроградную фазу, а карликовая планета Плутон начнет глобальный переход в созвездие Водолея.
Астрологи считают все дни коридора затмений сложными и опасными, и, чтобы пройти по нему без серьезных потерь, нужно прислушаться к советам специалистов.
Весенний коридор затмений в 2023-м пройдет по оси Овен — Скорпион. Это период серьезных перемен, особенно для представителей огненных знаков.
Обычно в дни коридора затмений чувства обостряются – ухудшается состояние, люди переживают резкие перепады настроения и эмоциональную нестабильность.
Поэтому астрологи советуют в период коридора затмений уделить больше времени себе и своим желаниям, отложив общение с внешним миром. Это избавит от фатальных ошибок и позволит понять, как жить дальше.
С астрологической точки зрения затмение 20 апреля станет самым сложным для проживания в 2023 году. Планету в целом и каждого человека в частности ждет период глобальных трансформаций. Не следует ждать его завершения с окончанием коридора затмений. Однако, пройдя этот коридор, человечество получит «передышку».
Влияние астрологического события будет ощущаться в течение полугода после его окончания. В центре всеобщего внимания остаются лидерство, власть, вооруженные конфликты (внутренние и международные).
Лунное затмение 5 мая
В начале мая 2023 года произойдет полутеневое лунное затмение, которое завершит коридор затмений. Оно достигнет максимальной фазы в 20:34 по времени Москвы. Пронаблюдать астрономическое событие смогут жители России (кроме Таймыра и Чукотки), всей Азии, Африки и Австралии. Также затмение можно увидеть в восточной и центральной Европе.
Майское затмение Луны пройдет в знаке Скорпиона под влиянием планеты Уран, которая будет в этот период проходить через созвездие Тельца. Под влиянием астрологического события следует ожидать обострения конфликтов, внутренних и внешних противоречий. Усилится эмоциональное восприятие (в основном в негативном ключе), и придется максимально контролировать свои чувства — они вполне способны «затмить» разум, что приведет к крайне нежелательным последствиям.
В период лунного затмения в знаке Скорпиона высок риск обострения конфликтов, вспышек агрессии или эпидемий. Важно помнить о том, что затмение ночного светила вносит хаос в сознание самых здравомыслящих и организованных людей, и в этот период не поддаваться на провокации как со стороны окружающих, так и со стороны собственных эмоций.
Что нельзя делать
По мнению астрологов и эзотериков в период весеннего коридора затмений нельзя:
- Принимать серьезные судьбоносные решения, даже если обстоятельства настойчиво подталкивают к такому шагу.
- Инициировать новые знакомства, вступать в новые отношения, заключать брачный союз или разводиться. В то же время случайная встреча может оказаться важной и судьбоносной.
- Возобновлять романтические отношения с бывшим партнером. Человек из прошлого может снова появиться на горизонте, но эта встреча нужна только для проработки «кармических узлов», оставшихся от связи с ним. Не стоит рассчитывать, что возобновление отношений приведет к чему-то серьезному. Оптимальный вариант — провести «работу над ошибками» и отпустить прошлое теперь уже навсегда.
- Брать кредиты, займы, в том числе на развитие существующего бизнеса.
- Открывать свое дело, браться за новые проекты, глобальные рабочие задачи, начинать серьезные дела или бросать заниматься уже начатыми.
- Делать хирургические операции, проводить инвазивные процедуры.
- Переезжать, особенно если речь идет о переезде в другой регион или страну.
- Делать дорогостоящие покупки. К ним относятся автомобили, крупная бытовая техника, ювелирные украшения, электроника.
- Вступать в конфликты или провоцировать ссоры.
- Отправляться в путешествие на дальние расстояния. Самым безопасным будет отложить поездку на более спокойное с астрологической точки зрения время или ограничиться визитами на свою дачу.
- Покупка недвижимости сопряжена с определенными рисками, однако, если сделка была запланирована до начала кармического коридора, то отменять ее не стоит.
Также астрологи рекомендуют в дни затмений придерживаться диеты, не перегружая организм тяжелой пищей и алкоголем. В некоторых эзотерических источниках советуют не наблюдать за затмением (особенно лунным), так как созерцание этого события может усилить его воздействие на конкретного человека.
Что рекомендуется сделать в период весеннего коридора затмений:
- вспомнить о своих проступках, ошибках, нанесенных кому-то обидах и попробовать исправить ситуацию или смягчить последствия;
- максимально контролировать свои эмоции: не время для раздражительности, несдержанности, импульсивных действий и решений, принятых «под влиянием момента»;
- возвращать долги, закрывать старые проекты и давно отложенные дела.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий