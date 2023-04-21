Опасности коридора затмений 2023: как их избежать с пользой для себя?

20 апреля солнечным затмением открылся кармический коридор до 5 мая, когда его завершит лунное затмение. Коридор затмений весны 2023 года станет настоящим периодом испытаний для всего человечества и для каждого отдельного человека. При этом если правильно подготовиться и прожить это время, есть шанс «запустить» позитивную трансформацию, которая в будущем принесет удачу в жизни.

Коридор затмений — не единственное знаковое астрологическое событие весны 2023 года. В апреле-мае 2023 года кармический коридор совпадет с еще двумя сложными для проживания явлениями — Меркурий перейдет в ретроградную фазу, а карликовая планета Плутон начнет глобальный переход в созвездие Водолея.

Астрологи считают все дни коридора затмений сложными и опасными, и, чтобы пройти по нему без серьезных потерь, нужно прислушаться к советам специалистов.

Весенний коридор затмений в 2023-м пройдет по оси Овен — Скорпион. Это период серьезных перемен, особенно для представителей огненных знаков.

Обычно в дни коридора затмений чувства обостряются – ухудшается состояние, люди переживают резкие перепады настроения и эмоциональную нестабильность.

Поэтому астрологи советуют в период коридора затмений уделить больше времени себе и своим желаниям, отложив общение с внешним миром. Это избавит от фатальных ошибок и позволит понять, как жить дальше.

С астрологической точки зрения затмение 20 апреля станет самым сложным для проживания в 2023 году. Планету в целом и каждого человека в частности ждет период глобальных трансформаций. Не следует ждать его завершения с окончанием коридора затмений. Однако, пройдя этот коридор, человечество получит «передышку».

Влияние астрологического события будет ощущаться в течение полугода после его окончания. В центре всеобщего внимания остаются лидерство, власть, вооруженные конфликты (внутренние и международные).

Лунное затмение 5 мая



В начале мая 2023 года произойдет полутеневое лунное затмение, которое завершит коридор затмений. Оно достигнет максимальной фазы в 20:34 по времени Москвы. Пронаблюдать астрономическое событие смогут жители России (кроме Таймыра и Чукотки), всей Азии, Африки и Австралии. Также затмение можно увидеть в восточной и центральной Европе.

Майское затмение Луны пройдет в знаке Скорпиона под влиянием планеты Уран, которая будет в этот период проходить через созвездие Тельца. Под влиянием астрологического события следует ожидать обострения конфликтов, внутренних и внешних противоречий. Усилится эмоциональное восприятие (в основном в негативном ключе), и придется максимально контролировать свои чувства — они вполне способны «затмить» разум, что приведет к крайне нежелательным последствиям.

В период лунного затмения в знаке Скорпиона высок риск обострения конфликтов, вспышек агрессии или эпидемий. Важно помнить о том, что затмение ночного светила вносит хаос в сознание самых здравомыслящих и организованных людей, и в этот период не поддаваться на провокации как со стороны окружающих, так и со стороны собственных эмоций.



Что нельзя делать

По мнению астрологов и эзотериков в период весеннего коридора затмений нельзя:

Принимать серьезные судьбоносные решения, даже если обстоятельства настойчиво подталкивают к такому шагу.

Инициировать новые знакомства, вступать в новые отношения, заключать брачный союз или разводиться. В то же время случайная встреча может оказаться важной и судьбоносной.

Возобновлять романтические отношения с бывшим партнером. Человек из прошлого может снова появиться на горизонте, но эта встреча нужна только для проработки «кармических узлов», оставшихся от связи с ним. Не стоит рассчитывать, что возобновление отношений приведет к чему-то серьезному. Оптимальный вариант — провести «работу над ошибками» и отпустить прошлое теперь уже навсегда.

Брать кредиты, займы, в том числе на развитие существующего бизнеса.

Открывать свое дело, браться за новые проекты, глобальные рабочие задачи, начинать серьезные дела или бросать заниматься уже начатыми.

Делать хирургические операции, проводить инвазивные процедуры.

Переезжать, особенно если речь идет о переезде в другой регион или страну.

Делать дорогостоящие покупки. К ним относятся автомобили, крупная бытовая техника, ювелирные украшения, электроника.

Вступать в конфликты или провоцировать ссоры.

Отправляться в путешествие на дальние расстояния. Самым безопасным будет отложить поездку на более спокойное с астрологической точки зрения время или ограничиться визитами на свою дачу.

Покупка недвижимости сопряжена с определенными рисками, однако, если сделка была запланирована до начала кармического коридора, то отменять ее не стоит.

Также астрологи рекомендуют в дни затмений придерживаться диеты, не перегружая организм тяжелой пищей и алкоголем. В некоторых эзотерических источниках советуют не наблюдать за затмением (особенно лунным), так как созерцание этого события может усилить его воздействие на конкретного человека.

Что рекомендуется сделать в период весеннего коридора затмений: