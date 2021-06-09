Опасность! В Якутии на людей нападают клещи

SakhaLife.ru.

В Якутии зарегистрировано 42 обращения с укусами клещей. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Нерюнгринском районе — 14. В Алданском районе пострадали девять человек, в Ленском — пятеро.

Клещи покусали людей и в Якутске — к медикам обратились семь человек.

Как сообщает Роспотребнадзор по РС (Я), по всем случаям необходимые профилактические мероприятия проведены. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, боррелиозом и другими инфекциями не зарегистрирована.

В республике против клещевого энцефалита прививки получили 1444 человека. Если человек не был привит и подвергся нападению клеща, для экстренной профилактики не позднее 4 суток после укуса вводится иммуноглобулин. В случае присасывания насекомого нужно обязательно обратиться за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт, предупредили в ведомстве. На территории детских летних оздоровительных учреждений запланировано проведение профилактических акарицидных обработок.