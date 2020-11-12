12.11.2020
13:00
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Общество

Опасность беспамятства

Как известно, коммунисты и комсомольцы Якутии постоянно ухаживают и реставрируют памятник известному революционеру, герою Гражданской войны в Якутии Нестору КАЛАНДАРИШВИЛИ, установленный у Табагинской протоки. Отдавая дань уважения человеку, чье имя навечно вписано в историю республики, на этом месте часто проводятся пионерские сборы, митинги с участием комсомольцев и коммунистов.

Недавно мы получили сообщение о другом памятнике Нестору Каландарашвили, кем-то выброшенном в селе Октемцы. Виктор ГУБАРЕВ обратился с письмом на имя главы Хангаласского улуса Олега ИРИНЕЕВА принять меры по восстановлению бюста, который включен в реестр охраняемых законом памятников.

Источник: Петр АММОСОВ, секретарь Якутского рескома КПРФ по идеологии, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).
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