Опасность беспамятства

Как известно, коммунисты и комсомольцы Якутии постоянно ухаживают и реставрируют памятник известному революционеру, герою Гражданской войны в Якутии Нестору КАЛАНДАРИШВИЛИ, установленный у Табагинской протоки. Отдавая дань уважения человеку, чье имя навечно вписано в историю республики, на этом месте часто проводятся пионерские сборы, митинги с участием комсомольцев и коммунистов.

Недавно мы получили сообщение о другом памятнике Нестору Каландарашвили, кем-то выброшенном в селе Октемцы. Виктор ГУБАРЕВ обратился с письмом на имя главы Хангаласского улуса Олега ИРИНЕЕВА принять меры по восстановлению бюста, который включен в реестр охраняемых законом памятников.