Опасного медведя ликвидировали в Белькачи

Медведь забрел в село Белькачи Усть-Майского района. Зверь в это время должен готовиться к зимней спячке и поэтому появление в селе медведя вызвало тревогу у жителей. Животное пришлось ликвидировать, сообщает газета «Усть-Майский вестник».

Медведь не просто прогуливался по деревне, он, как пишут очевидцы, забрался на территорию частного дома, где живет молодая многодетная семья с маленькими детьми. Он не испугался ни собак, ни людей, ни автомобилей. Было понятно, что дикое животное представляет опасность для жизни и здоровья людей.

Для того, чтобы предотвратить беду, глава Белькачей Ирина ЕНТОРОВА обратилась в государственную инспекцию экологического надзора и та, в свою очередь, незамедлительно выдала разрешение на отстрел животного. На фотографии видно, что его ликвидировали прямо возле дверей дома.

Как рассказал руководитель инспекции экологического надзора Вадим ЕГОРОВ, участковый уполномоченный Яков АНТИПИН обеспечил безопасность в селе, не допустив нападения медведя на людей.

Вадим Егоров отметил, что медведь выглядел ослабленным и не набрал достаточного веса для зимней спячки. Что явилось причиной такого состояния, будет известно после лабораторных исследований, заявил главный эколог района.

Администрация района благодарит главу села Ирину Енторову и всех участников проведенных мероприятий за быстрое реагирование на ситуацию, которая могла бы привести к трагическим событиям.

Усть-Майская инспекция государственного экологического надзора также выражает благодарность за активное содействие главе администрации Ирине Енторовой и участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Усть-Майскому району Якову Антипину

Елена АЛЕКСАНДРОВА, «Усть-Майский вестник»