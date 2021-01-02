Опасная игра якутянки поразила всех

С наступлением нового года оригинально поздравила подписчиков этнопевица, якутский музыкант, хомусист-виртуоз Юлияна Кривошапкина. Очаровала не только игрой, но и отвагой. «Залипательно», «рекорд», «волшебно», «зубы стынут от просмотра», «Снежная Королева» отозовались в сети. Опасная игра в такой трескучий мороз. View this post on Instagram A post shared by Юлияна Кривошапкина | Хомус (@krivoshapkinayuliyana)

Фото: Инстаграм Источник: Инстаграм

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