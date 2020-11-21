ОП Якутска встала на защиту ресторанов с алкоголем

19 ноября состоялся круглый стол Общественной палаты города Якутска, посвященный теме поддержки и развития предпринимательства столицы. Совещание прошло в дистанционном формате под председательством Андрея Высоких.

Первым вопросом участники совещания обсудили внесение изменений в постановление Окружной администрации Якутска в части допустимого расстояния от частных медицинских клиник до предприятий общественного питания. Координационный совет по предпринимательству при главе города внес предложение сократить расстояние, на котором частное медицинское учреждение может находиться от точки общепита с алкогольной продукцией.

В ходе обсуждения член Общественной палаты Мария Петрова представила проект учащегося детского технопарка «Кванториум» Дворца детского творчества Алана Грязнухина «ГИС-анализ нарушений в расположении винных магазинов в городе Якутске». Автор проекта с помощью онлайн-сервисов и ГИС-технологий для сбора и переработки информации представил возможность расчета расстояния от магазинов, которые торгуют алкогольной продукцией до школ, детских садов и медицинских учреждений столицы. По результатам исследования выявлены 19 торговых точек, которые могут находиться на недопустимом расстоянии от социальных объектов. Общественная палата продолжит исследование этого вопроса.

«В Якутске большое количество частных медицинских клиник и стоматологических кабинетов, которые часто меняют свое месторасположение. Пункты общественного питания, у которых есть в меню алкогольная продукция, даже крупные рестораны, вынуждены будут уйти с рынка, если рядом открывается частная медицинская практика. Координационный совет по предпринимательству предлагает сократить расстояние от частных медицинских клиник до пунктов питания», — сообщил начальник отдела потребительского рынка Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации Якутска Дмитрий Туприн.

«Первично то, что и частная клиника, и предприятие общественного питания являются субъектами малого предпринимательства. Если бы речь шла о расстоянии до крупного государственного медучреждения, то можно было бы обсудить увеличение расстояния, но в этом случае согласен с позицией Координационного совета», — прокомментировал Дмитрий Аргунов.

В результате обсуждения Общественная палата провела голосование и вынесла решение поддержать предложение Координационного совета по предпринимательству.

Вторым вопросом заместитель председателя Николай Мартынов внес на обсуждение членов Общественной палаты предложение в адрес главы города по стимуляции развития городских общественных пространств, таких как площади, скверы, парковые зоны.

«Необходим единый оператор, который взял бы на себя задачи по содержанию и благоустройству общественных пространств, мог бы координировать их культурное программирование. И создавать условия для привлечения предпринимателей к работе в парках и скверах», — отметил Николай Мартынов. Общественная палата предложила поставить данные задачи перед МАУ «Центр управления общественными пространствами г. Якутска».

В преддверии празднования «100-летия образования Якутской АССР» в 2022 году, а также объявленного в Якутске Трехлетия благоустройства 2021-2023 гг., актуальными становятся вопросы содержания и благоустройства парковых территорий, а также культурное программирование парков и скверов, качественное наполнение общественных пространств культурными, спортивными, образовательными и развлекательными мероприятиям. Важным является и содействие предпринимательской деятельности на территории общественных пространств: привлечение бизнеса к работе в парках и скверах, обеспечение качественной работы объектов нестационарной торговли, общественного питания и сервиса, выявление и пресечение несанкционированной торговли. С целью успешной координации данной деятельности предложено назначить единым оператором МАУ «Центр управления общественными пространствами г. Якутска», наделив соответствующими полномочиями.