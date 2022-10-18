ОП Якутска: Нужна всесторонняя помощь семьям участников спецоперации

Общественная палата Якутска будет помогать Центру поддержки семей участников СВО

Председатель Общественной палаты города Якутска Матвей Лыткин прокомментировал решение руководства и Окружной администрации города Якутска о мерах поддержки семьям военнослужащих – участников СВО.

«Считаю, что это очень своевременное решение – оказать всестороннюю помощь и поддержку семьям наших участников специальной военной операции. По республике больше всего мобилизовано граждан из Якутска, из столицы. И, конечно, самая главная мысль у них – о своих семьях, детях. Поэтому очень правильно, что в этот тяжелый момент Евгений Николаевич Григорьев объявил о мерах поддержки, будет оказана не только материальная, но и психологическая помощь родным и близким наших военнослужащих. В нашем городе, как и во всей России, равнодушных нет. Все понимают остроту ситуации, и все хотят помогать. Сейчас любая помощь, как материальная, так и моральная очень важна для семей наших защитников. В свою очередь, мы как члены Общественной палаты, готовы осуществлять общественный контроль за деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления, взаимодействовать с семьями мобилизованных и добровольцев, которые обращаются в городской Центр поддержки семей участников СВО, открытый сегодня по ул. Курашова, 1/1», — сказал Матвей Лыткин.

Напомним, в Якутске начал работу Центр поддержки семей участников СВО по адресу: ул. Курашова, 1/1, кабинеты 8, 9, 23, 44. Контактные телефоны: 40-88-70, 8914-110-60-20.

Накануне глава города Якутска Евгений Григорьев объявил о мерах поддержки мобилизованных граждан и их семей, принятых Окружной администрацией города Якутска в дополнение к федеральной и республиканской поддержке.

Эти меры включают единовременную выплату в сумме 30 тысяч рублей, бесплатное горячее питание для детей в школах, бесплатный проезд для детей в общественном транспорте, освобождение от оплаты за детский сад, внеочередное зачисление детей в детский сад, продуктовый (овощной) набор, отсрочку от арендной платы и пени за земельный участок, или муниципальное имущество, приобретение снаряжения, технических спецсредств для военнослужащих в зоне соприкосновения.