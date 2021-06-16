ООО «Газпром недра» продолжает геологоразведочные работы на Чаяндинском месторождении

Специалисты ООО «Газпром недра» продолжают работы, связанные с доразведкой Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ), расположенного на территории Республики Саха (Якутия). Данное месторождение – первоочередная ресурсная база для магистрального газопровода «Сила Сибири».

Испытания скважины № 321-105, которая была пробурена на глубину 1 725 метров, дали промышленный приток газа, а также притоки нефти из хамакинского продуктивного горизонта. После обработки результатов испытаний будет уточнена геолого-геофизическая модель строения залежей хамакинского горизонта, определены границы распределения коллекторов, появится возможность прирастить запасы месторождения.

Согласно программе по доразведке Чаяндинского НГКМ с 2021 по 2024 год, компанией «Газпром недра» должны быть построены свыше 10 разведочных скважин. Сейчас строятся три из них.

Сегодня на востоке РФ идет активное формирование новых центров газодобычи и единой системы транспортировки газа. Это обеспечит поставки газа потребителям в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке на долгие годы. Будет организован новый мощный канал для экспорта газа из РФ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Координацию деятельности по реализации Восточной газовой программы правительство РФ поручило ПАО «Газпром».

ООО «Газпром недра» является 100-процентным дочерним обществом ПАО «Газпром». Эта многопрофильная сервисная компания нефтегазовой отрасли стала одной из самых больших в стране. В 2019 году производственный потенциал компании расширился путем интеграции активов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

Компанией централизованно выполняется полный цикл геологоразведочных работ в России с предоставлением заказчикам широкого спектра услуг, в который входят уникальные геофизические и геолого-технические виды.

ООО «Газпром недра» — основной источник геофизических данных группы «Газпром» в области, связанной с оптимизацией добычи сырья, снижением эксплуатационных затрат и оценкой эффективности геофизических работ. Также оно занимается подсчетом запасов залежей и хранилищ газа, обеспечением экологической безопасности.

Подразделения компании находятся во всех регионах страны, где добывается газ. В ней работает около 4500 человек. Административные офисы компании расположены в Москве и Тюмени.

В компании действует система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, а также система экологического менеджмента, соответствующая высшим международным стандартам ISO.