ООО «Газпром добыча Ноябрьск» доставляет на Чаяндинское месторождение новое оборудование

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» продолжает доставлять спецтехнику, оборудование и грузы для обеспечения стабильной работы Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (ЧНГКМ) в Якутии.

Разработка ЧНГКМ ведется в рамках крупного государственного проекта – Восточной газовой программы . В ходе его реализации на Востоке страны создаются крупнейшие объекты газодобычи, переработки газа и консолидированная система газопроводов. Это позволит обеспечить топливом жителей Сибири и дальневосточных регионов, а также организовать мощный канал экспорта российского газа в страны АТР.

Доставка грузов на Чаянду продолжилась с наступлением судоходного сезона на реке Лена. Планируется поставить более 400 тонн оборудования: десятки единиц спецтехники, в том числе гусеничной для исследования скважин, автогрейдер и аварийно-спасательный транспорт. При этом шесть новых машин работает на газомоторном топливе.

ООО «Газпром инвест» также планирует доставить около 7,5 тысячи тонн грузов для дальнейшего обустройства месторождения. Среди них как трубная продукция, так и агрегаты для строительства установок предварительной подготовки газа. В холодный сезон транспортировка грузов продолжится по автодороге «Вилюй».

Отмечается, что все работы в рамках проекта ВГП, в том числе подготовка и подача голубого топлива в магистраль «Сила Сибири», ведутся в запланированном темпе.

Справка:

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 7 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатного. Производственные объекты Общества расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия – 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. Коллектив насчитывает свыше 4500 человек. Главный офис находится в Ноябрьске.