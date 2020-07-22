ООО «Ассоциация строителей АЯМ»: Дороги нужно ремонтировать летом ﻿

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» в рамках действующих контрактов продолжает осуществлять капитальный ремонт дорог общего пользования МО «Город Алдан».

Предприятие, специализирующееся на транспортной переработке грузов на железнодорожном транспорте, развивает и другие производственные направления, востребованные на рынке.Ремонт и содержание автодорог в муниципальных поселениях Алданского района — одна из составляющих производственной деятельности: укладка дорожного полотна, асфальтирование дорог, площадок, тротуаров, капитальный ремонт дорожного покрытия и благоустройство прилегающих территорий – неполный перечень работ в данном направлении.

В настоящее время дорожные работы ведутся по ул. Пролетарская, контроль за их проведением осуществляется со стороны МО «Город Алдан» главным специалистом по дорожному хозяйству Аммосовым Евгением и дорожным мастером ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Толмачевым Виктором.

«При проведении работ используется современная спецтехника и механизмы: асфальтоукладчики, катки, самосвалы. Все ремонтно-строительные услуги осуществляют квалифицированные специалисты», — пояснил Виктор Толмачев.

«По поручению главы МО «Город Алдан» Бугай Александра Лукича, со стороны администрации будет усилен контроль за проведением дорожных работ, в том числе с привлечением общественников и активных горожан. Ремонт будет осуществлен в следующем хронологическом порядке. После ул. Пролетарская последуют улицы Кузнецова и Советская. » — прокомментировал Евгений Аммосов.

Справка

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы (29 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха (Якутия). При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.