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3 марта 2019, 22:28
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ООО «Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали» : Добросовестность  – знаменатель благонадежности субподрядчика

ООО «Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали» прошло процедуры  согласования  в качестве субподрядной организации для выполнения работ по титулу «Строительство заходов ВЛ 220 кВ Нижний Куранах – НПС-15 №1 с отпайкой на ПС НПС-16 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Амга протяженностью 16 км, строительство ПП 220 кВ Амга (для ТП энергопринимающих устройств АО «ДРСК»). Этап 1. Строительство ПП 220 кВ Амга. Реконструкция ВЛ 220 кВ Нижний Куранах –НПС-15 №1 с отпайкой на ПС НПС – 16 с образованием ВЛ 220 кВ Нижний Куранах – Амга с отпайкой на ПС, ВЛ».

Решение принято постоянно действующей конкурсной комиссии филиала Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)  — Магистральные электрические сети  Востока г. Хабаровск  26 февраля 2019 года.

«Подтверждение своих компетенций  и возможностей для нас является принципиальным делом.  Мы уверены, что наше участие в качестве субподрядной организации в  таком важном дальневосточном инфраструктурном проекте гарантированно позволит реализовать с высокой степенью ответственности имеющиеся у нас производственные ресурсы. Кроме того, мы уже участвуем в реализации проекта по выполнению комплекса работ по строительству объекта железнодорожной инфраструктуры горно-обогатительного комплекса  «Инаглинский» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). Участие в таких масштабных проектах в первую очередь усиливает вектор развития социальной политики нашего предприятия» — прокомментировал исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егор Фролов. 

Справка:
ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы (28 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха (Якутия). При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.

Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
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