ООО «Алмаз» выражает глубокие соболезнования

Выражаем глубокое соболезнование супруге Ирине Юрьевне, детям, родным и близким в связи с кончиной после тяжелой болезни президента Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия)

ЧЛЕНОВА

Владимира Михайловича,

заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), Отличника государственной гражданской службы РС(Я), кавалера ордена РС(Я) « Полярная звезда», народного депутата государственного собрания Ил Тумэн РС(Я) 4, 5, 6 созывов.

Владимир Михайлович родился 14 октября 1950 г. в г.Абдулино, Оренбурской области.

После службы в рядах Советской Армии в 1970-1972 гг. в п.Тикси Булунского района, решил остаться на Севере и поступил на работу в Северо-Восточное управление морского флота слесарем-инструментальщиком. Отсюда начался его жизненный и трудовой путь в Якутии. Он прожил яркую, насыщенную, многогранную жизнь от молодежного лидера Булунского района, секретаря Сунтарского райкома КПСС до министра материальных ресурсов, торговли и транспорта РС(Я), президента Торговой палаты РС(Я).

Всегда на крыле позитива, с верой в лучшее он активно со всей душой брался за каждое мероприятие, стараясь как можно лучше обустроить жизнь своих земляков.

Ведь в Якутии он прожил 50 лет… Здесь получил высшее образование, создал семью, родил детей, здесь родились его внуки, которых он сильно любил… и каждую свободную минуту уделял им, учил их простому крестьянскому труду т.е. косить сено, ухаживать за козами, убирать двор.

Будучи членом Комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики он поддерживал и прикладывал большое усилие и вниманию развитию работы этого комитета, активно поддерживал различные творческие проекты в том числе республиканские проекты «Юные таланты Севера». Дети активно принимали участие в различных конкурсах, и для них было радостью получить из рук Владимира Михайловича дипломы и сертификаты о признании их таланта.

Вся жизнь Владимира Михайловича была посвящена развитию и процветанию людей, проживающих на Крайнем Севере и Арктических районах.

Общение с ним приносило не только позитив, радость и заряд энергии, но и помогало обогатить себя ценным опытом, которого у Владимира Михайловича было огромное количество, которым он щедро делился.

В нашей памяти он навсегда останется светлым, добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком, верным другом и товарищем.

Генеральный директор ООО ХК Алмаз Девелопмент

Б.А. Болдохонов