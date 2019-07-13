ООН заявила о беспрецедентном числе лесных пожаров в Арктике

Беспрецедентное число лесных пожаров произошло с начала лета в Арктике из-за стремительного повышения температуры в северной части Земли. Об этом заявил в пятницу заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«С начала июня в арктическом регионе наблюдается беспрецедентное число лесных пожаров, согласно информации Всемирной метеорологической организации, — сказал он. — За последнее время поступили сообщения о более чем 110 лесных пожарах на территории арктического круга. В Сибири пожар распространился на территорию свыше 100 тыс. кв. футов (около 30 тыс. кв. км)».

По словам Хака, к такому числу возгораний привело общее повышение температуры в регионе.

«Север Земли нагревается быстрее, чем остальная часть планеты, эта жара и вызывает пожары, — отметил он. — Кроме того, в результате горения в атмосферу поступает углерод, в свою очередь провоцирующий дальнейшее глобальное потепление».