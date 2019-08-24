24.08.2019
13:23
157
Светская хроника
ONYX заговорили в Якутске по-русски
Во время своего большого концерта в Якутске рэп-группа ONYX заговорила по-русски.
Если прислушаться, то солист группы сказал: «ONYX это уважуха. Сумасшедший»
Сумасшедший респект и уважуха!
Видео с концерта поделился Петр Говоров.
Фото: Петр Говоров
Источник: SAKHALIFE.RU.
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