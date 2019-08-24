ONYX заговорили в Якутске по-русски

Во время своего большого концерта в Якутске рэп-группа ONYX заговорила по-русски. Если прислушаться, то солист группы сказал: «ONYX это уважуха. Сумасшедший» Сумасшедший респект и уважуха! Видео с концерта поделился Петр Говоров.

Фото: Петр Говоров Источник: SAKHALIFE.RU.

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