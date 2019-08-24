24.08.2019
13:23
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Светская хроника

ONYX заговорили в Якутске по-русски

Во время своего большого концерта в Якутске рэп-группа ONYX заговорила по-русски.

Если прислушаться, то солист группы сказал: «ONYX это уважуха. Сумасшедший»

Сумасшедший респект и уважуха!

Видео с концерта поделился Петр Говоров.

Фото: Петр Говоров
Источник: SAKHALIFE.RU.
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