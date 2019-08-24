ONYX: Айл би бэк!

23 августа в ЦСП «Триумф» состоялся долгожданный концерт настоящих мировых легенд и зачинателей хип-хоп музыки Onyx и российского исполнителя Рэм Дигга.

Несмотря на скепсис многих якутян, в Якутск прибыли именно самые настоящие члены состава группы из Бруклина — Фредро СТАРР и Стики ФИНГАЗ.

Перед основными артистами концерта, зрителей порадовали своими треками местные рэп-звезды, такие как, JEADDA, FIESTA, Danketsy, Обратная сторона, Ночная смена, танцевальный коллектив ZAVOD и многие другие. Затем прошёл часовой концерт Рэм Дигги, который подарил поклонникам свои самые известные хиты.

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Ближе к 10 часам вечера на сцену вышли они! Настоящие легендарные ветераны мировой хип-хоп индустрии, завоевавших умы и сердца целого поколения, не побоюсь этих слов, но изменивших жизнь многих ребят, которые решили заняться рэп-музыкой. В наше время, практически на каждом заборе и подъезде был нарисован логотип группы в виде злобного смайлика и отовсюду звучали ее треки.

Сказать, что Ониксы раскачали зал Триумфа, это ничего не сказать! Люди в такт двигались, подпевали своим кумирам, а также были ошеломлены от русских слов, произносимых гостями.

После концерта нам удалось поговорить с участниками Onyx:

«Знаете, Россия вообще очень любит хип-хоп! Тут многие люди живут рэпом. Это очень радует. Якутск не исключение, видно, что нас ждали и любят. Это очень приятно. Мы очень признательны якутской публике. Вернёмся обязательно! Айл би бэк!»

Якутская группа Обратная сторона:

«Мы выросли на треках Ониксов! После них, многие из нас и захотели стать рэпперами, исполнять свои музыку. Могли ли бы мы подумать, что когда-то будем выступать с ними на одной сцене и стать практически друзьями? Спасибо организаторам за такую нереальную возможность!»

После концерта, состоялось закрытое афтепати в Азимут Отеле, закончившееся в номере Стики, но это совсем другая история…



Автор выражает огромную благодарность организатором концерта Петру ГОВОРОВУ, Григорию ПРОКОПЬЕВУ, компании АВЕ (директор Сергей ДЬЯКОНОВ), переводчику Мусе ТАРЕКЕГНУ, а также Петру ОКОНЕШНИКОВУ, Олегу УЛАРОВУ, группе Обратная Сторона. Всем большой респект по-братски!