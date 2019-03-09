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9 марта 2019, 12:27
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Online видеотрансляция турнира «Роман Дмитриев-2019». Программа

Прямую видеотрансляцию предоставляет WRESTRUS.RU:

День второй. Ковер А.

Ковер B 

День третий. Ковер А.

Ковер В.

Программа 9-10 марта:

9 марта (суббота)
10.00 – 15.00 Предварительные и полуфинальные встречи

В/Б 61, 70, 79, 92, 125 кг.,

Утешительные встречи В/Б 57, 65, 74, 86, 97 кг.

 г. Якутск, ЦСП «Триумф»,

ул. Ойунского, 26
15.00 – 17.00 Перерыв
17.00 – 18.00 Торжественное открытие турнира
18.00 – 20.00 Финальные встречи, награждение чемпионов и призеров

В/Б 57, 65, 74, 86, 97 кг.
10 марта (воскресенье)
11.00 – 13.00 Утешительные встречи весовых категорий

В/Б 61, 70, 79, 92, 125 кг.

 г. Якутск, ЦСП «Триумф»,

ул. Ойунского, 26
13.00 – 14.00 Перерыв
14.00 – 16.00 Финальные встречи, награждение чемпионов и призеров

В/Б 61, 70, 79, 92, 125 кг.

 

Фото с сайта sportyakutia.ru

Источник: http://sportyakutia.ru
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