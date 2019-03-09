Online видеотрансляция турнира «Роман Дмитриев-2019». Программа

Прямую видеотрансляцию предоставляет WRESTRUS.RU:
День второй. Ковер А.
Ковер B
День третий. Ковер А.
Ковер В.
Программа 9-10 марта:
|9 марта (суббота)
|10.00 – 15.00
|Предварительные и полуфинальные встречи
В/Б 61, 70, 79, 92, 125 кг.,
Утешительные встречи В/Б 57, 65, 74, 86, 97 кг.
|г. Якутск, ЦСП «Триумф»,
ул. Ойунского, 26
|15.00 – 17.00
|Перерыв
|17.00 – 18.00
|Торжественное открытие турнира
|18.00 – 20.00
|Финальные встречи, награждение чемпионов и призеров
В/Б 57, 65, 74, 86, 97 кг.
|10 марта (воскресенье)
|11.00 – 13.00
|Утешительные встречи весовых категорий
В/Б 61, 70, 79, 92, 125 кг.
|г. Якутск, ЦСП «Триумф»,
ул. Ойунского, 26
|13.00 – 14.00
|Перерыв
|14.00 – 16.00
|Финальные встречи, награждение чемпионов и призеров
В/Б 61, 70, 79, 92, 125 кг.
Фото с сайта sportyakutia.ru
Источник: http://sportyakutia.ru