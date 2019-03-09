Online видеотрансляция турнира «Роман Дмитриев-2019». Программа

Прямую видеотрансляцию предоставляет WRESTRUS.RU: День второй. Ковер А. Ковер B День третий. Ковер А. Ковер В. Программа 9-10 марта: 9 марта (суббота) 10.00 – 15.00 Предварительные и полуфинальные встречи В/Б 61, 70, 79, 92, 125 кг., Утешительные встречи В/Б 57, 65, 74, 86, 97 кг. г. Якутск, ЦСП «Триумф», ул. Ойунского, 26 15.00 – 17.00 Перерыв 17.00 – 18.00 Торжественное открытие турнира 18.00 – 20.00 Финальные встречи, награждение чемпионов и призеров В/Б 57, 65, 74, 86, 97 кг. 10 марта (воскресенье) 11.00 – 13.00 Утешительные встречи весовых категорий В/Б 61, 70, 79, 92, 125 кг. г. Якутск, ЦСП «Триумф», ул. Ойунского, 26 13.00 – 14.00 Перерыв 14.00 – 16.00 Финальные встречи, награждение чемпионов и призеров В/Б 61, 70, 79, 92, 125 кг. Фото с сайта sportyakutia.ru Источник: http://sportyakutia.ru

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