Онлайн-Ысыах. АЭБ запустил большой розыгрыш призов

На официальной странице Алмазэргиэнбанка в Instagram стартовали два розыгрыша призов среди жителей республики, а также предпринимателей и предприятий региона. Как ранее отметил председатель правления АЭБ Николай ДОЛГУНОВ, банк таким образом предлагает якутянам отметить национальный праздник Ысыах.

«В этом году в связи с установленными ограничениями отменены торжества в традиционном очном формате. Но мы в Алмазэргиэнбанке решили, что это не повод не отпраздновать вместе с нашими клиентами, всеми якутянами онлайн-Ысыах. Празднование будет продолжаться в течение этой недели. На официальной странице банка в Instagram мы проведем различные конкурсы, акции с ценными призами, разместим поздравления наших клиентов и многое другое. Поэтому следите за обновлениями и активно участвуйте в нашем общем празднике», — сказал Николай Долгунов.

В данное время на странице АЭБ стартовал конкурс среди предпринимателей и предприятий республики на лучшее видеопоздравление с национальным праздником Ысыах (https://www.instagram.com/p/CQQXri9MQmP/?utm_medium=copy_link).

Желающие стать обладателем одного из 21 приза, в том числе украшения илин кэбиhэр, могут принять участие в конкурсе, который банк проводит совместно с партнерами программы лояльности «СВОИ» (https://www.instagram.com/p/CQYArNkMl80/?utm_medium=copy_link).