08.04.2023
08:52
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Официально

Онлайн-выписка о недвижимости: теперь бесплатно и за несколько секунд на Госуслугах

7 апреля на коллегии Росреестра Минцифры подвело результаты работы витрины данных ЕГРН, которая была запущена 1 марта. 
Итоги за первый месяц
Сервисом по оформлению онлайн-выписки о недвижимости уже воспользовались более полумиллиона человек.Заказали около 800 тыс. таких выписок.
Преимущества услуги
Доступ к данным о собственности объектов недвижимости теперь получает только владелец или кредитная организация с его согласия. Получить бумажную выписку можно в МФЦ. Сотрудники распечатают ее из личного кабинета Госуслуг и заверят печатью. Такой возможностью пользуются 10% заявителей.
Получить онлайн-выписку можно бесплатно, ранее приходилось платить в среднем около 300 рублей. Документ приходит в личный кабинет в течение нескольких секунд. До запуска услуги ждать выписку нужно было около 14 часов, а по регламенту — вообще до трёх рабочих дней. 
В онлайн-выписке содержатся сведения об объекте недвижимости: о его истории, владельцах и правах на него. Собственник может быстро проверить, нет ли ошибки в реестре, и, если нужно, — исправить её.

Юридическая сила документа

Онлайн-выписка заверена электронными подписями Росреестра и Минцифры. Проверить её подлинность можно с помощью специального сервиса.   
Чтобы онлайн-выписка не потеряла юридическую силу при пересылке, отправлять её нужно с файлом подписи Минцифры в формате sig. Онлайн-выписка принимается всеми органами и организациями наравне с обычной.
Как подать заявление
Достаточно выбрать интересующий объект в вашем личном кабинете на Госуслугах и отправить запрос.
Сервис запустили Минцифры, Росреестр и Ростелеком.

Фото: Госуслуги
Источник: Пресс-служба Минцифры РФ

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