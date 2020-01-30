Культура & Образование
Онлайн-трансляцию концерта «Ода миру» посмотрят 13 улусов Якутии
30 января 2020 года Республика Саха (Якутия) примет участие в Международном музыкальном фестивале Валерия Халилова.
В рамках регионального проекта – виртуального концертного зала Филармонии Якутии и Национального проекта «Культура», состоится онлайн-трансляция концерта «Ода миру».
Песня Валерия Халилова «Навсегда – великая страна!» в исполнении сводного духового оркестра и сводного хора будет транслироваться в заключительном Гала-концерте фестиваля в Москве.
В онлайн-режиме концерт посмотрят 13 улусов нашей республики: Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Жиганский, Кобяйский, г. Ленск, Мегино – Кангаласский, г. Олекминск, Сунтарский, Тааттиский, Чурапчинский, Томпонский.
Трансляцию концерта можно увидеть на сайте Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко: filarmony.ru
Whatsapp +7 (999) 174-67-82