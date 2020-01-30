Онлайн-трансляцию концерта «Ода миру» посмотрят 13 улусов Якутии

30 января 2020 года Республика Саха (Якутия) примет участие в Международном музыкальном фестивале Валерия Халилова. В рамках регионального проекта – виртуального концертного зала Филармонии Якутии и Национального проекта «Культура», состоится онлайн-трансляция концерта «Ода миру». Песня Валерия Халилова «Навсегда – великая страна!» в исполнении сводного духового оркестра и сводного хора будет транслироваться в заключительном Гала-концерте фестиваля в Москве. В онлайн-режиме концерт посмотрят 13 улусов нашей республики: Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Жиганский, Кобяйский, г. Ленск, Мегино – Кангаласский, г. Олекминск, Сунтарский, Тааттиский, Чурапчинский, Томпонский. Трансляцию концерта можно увидеть на сайте Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко: filarmony.ru



Фото: Государственная филармония РС(Я) Источник: Государственная филармония РС(Я)

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