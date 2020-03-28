Онлайн-трансляция Айсена Николаева оставила вопросы

В республике по-прежнему 14 больных коронавирусом и 1 человек с подозрением на коронавирус. Об этом на брифинге сегодня сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Брифинг выступления главы Якутии Айсена Николаева по поводу коронавируса сегодня был запланирован на 11:30.

Прямая трансляция выступления должна была идти не только в эфире якутских телеканалов, но также в интернете и в социальных сетях.

Прямого эфира на странице в инстаграм главы Якутии не оказалось. На ютуб-канале «Якутия 24» прямая трансляция началась с большим опазданием.

Трансляция начинается со словами: «… с подозрением. Анализы находятся уже в Новосибирске. В целом круг контактов всех заболевших очерчен.»

То есть, самое главное в прямую трансляцию не попало. По каким причинам — неизвестно.