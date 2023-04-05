Онлайн-сервис «Личный кабинет» поможет избежать долгов по ЖКХ 

В марте около 20 тысяч якутян получили уведомления о возможном ограничении энергоресурсов. Избежать неприятных последствий из-за неоплаченной задолженности позволяет стабильная платёжная дисциплина.

Ежемесячно около 47 % оплат за потребленные коммунальные услуги жители республики осуществляют посредством онлайн-платежей. Наблюдается, в том числе, рост популярности оплат в Личном кабинете. Почти 143 тысячи якутян ежемесячно проводят платежи через эту систему. Оплата доступна с кешбэком* и без комиссии.

Интерактивные сервисы «Личный кабинет» и мобильные приложения в Google Play и App Store доступны для работы круглосуточно, а персональная информация о пользователях «Личного кабинета» надежно защищена.

Владельцы Личного кабинета могут:

— просмотреть историю платежей и начислений;

— оплачивать квитанции без комиссии;

— получать актуальную информацию о лицевом счете;

— передавать показания приборов учета с 20 по 25 число каждого месяца;

— скачать и распечатать платежный документ за любой месяц;

— ознакомиться с информацией о лицевых счетах и приборах учета;

«Якутскэнергосбыт» напоминает – точная сумма начислений за истекший период отражается в квитанции. Считав QR-код с платежного документа, можно также провести оплату через систему быстрых платежей (СБП). Это сервис, с помощью которого можно оплачивать услуги ПАО «Якутскэнерго» согласно счет-квитанции в круглосуточном режиме. Средства зачисляются мгновенно и без комиссии.

* Совместная акция ПАО «ДЭК» и платежной системы «Мир» (в лице АО «НСПК» — оператора платежной системы «Мир»). Каждый пользователь мобильного приложения и Личного кабинета компании может получить кешбэк в размере 1% от любой суммы оплаты коммунальных услуг, совершенной по карте «Мир». Акция действует по 31 декабря 2023 года. Максимальный размер кешбэка по акции не ограничен. Производить оплату в рамках акции можно сразу в нескольких личных кабинетах.