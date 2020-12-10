Онлайн Новый Год с Бриллиантовым цирком!

Поменялись новогодние планы? Не беда! Специально для школьников мы подготовили онлайн программу. Подключаемся через ZOOM на Ваш классный час. В программе: — поздравление Деда Мороза со Снегурочкой. -или Чысхаана с Харчааной. — приветствие символа года – Бычка, — клоуны, фокусы, жонглёры и эквилибристы, — талантливые цирковые животные. Продолжительность программы 15-20 минут. Стоимость услуги 3000 рублей. (до 30 учеников). Заявки принимаются до 23 декабря с 10.00 — 18.00ч. по телефону:8(924) 174-91-05.

Фото: Государственный цирк РС (Я) Источник: Государственный цирк РС (Я)

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